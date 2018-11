SERVUS Gästemagazin Weihnachtsausgabe schon online

Freuen Sie sich auf die 1. SERVUS Winterausgabe Weihnachten 2018/2019 - ab heute online lesbar - und ab Montag, 26. November in gewohnter Weise wieder in Papierform in Kitzbühel, Reith b. K., Aurach und Jochberg erhältlich.

Blättern Sie durch die Servus Online-Ausgabe vom Gästemagazin. Viel Spaß damit!