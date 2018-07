Rund ums Spertental

Die ohnehin schon sehr anspruchsvolle Landschaftswanderung, sowohl bei der Extreme distance, als auch bei der light distance und das unbeständige Wetter machten es den Teilnehmern ganz und gar nicht leicht.



Brixental | Ziel war es, 16 Gipfel innerhalb von 24 Stunden und bei der verkürzten Tour elf Gipfel innerhalb von zwölf Stunden zu bewältigen.



Helmut Gärnter und Dawn Haijnen, die ersten Trailrunner, mit Start um 5 Uhr früh, schafften es innerhalb von unglaublichen 13.28 Stunden ins Ziel. Robert Erber und Alexander Haas vom Team Intersport Patrick-Mountainrockers sicherten sich in der Extreme distance der Speed-Hiker mit einer Zeit von 14.47 Stunden den ersten Platz. In der Light distance teilen sich gleich zwei einheimische Teams den Podestplatz – das Team „die zwei Oldies“ mit Peter Niedermühlbichler mit Julian Kreutner und das Team „BBT“ mit Martin Astl und Markus Pöll.



Mehr als zufrieden über die erfolgreiche Veranstaltung zeigten sich auch die Veranstalter. „Wir können es kaum glauben – pures Gänsehaut-Feeling – wir freuen uns, dass so viele Teilnehmer sich der Herausforderung der Speascht und der Wetterumstände stellten“, so bringen es Peter Horngacher und Florian Hochkogler auf den Punkt.

Bild: 16 Gipfel innerhalb von 24 Stunden: Bei der „Speascht“ trennte sich die Spreu vom Weizen. Foto: Josef K. Steiner