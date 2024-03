Rückblick auf ein normales Jahr

Bei der 109. Jahreshauptversammlung ließ die Freiwillige Feuerwehr Erpfendorf das abgelaufene Einsatzjahr noch einmal Revue passieren.



Erpfendorf | Im abgelaufenen Jahr hatten die 42 Aktiven der Feuerwehr Erpfendorf insgesamt 22 Einsätze abzuarbeiten. Dazu kamen 23 Schulungen, die Dank des neu eingeführten Stationsbetriebs mit unterschiedlichen Schwerpunkten gut besucht wurden. Zwölf Mitglieder besuchten zudem verschiedene Lehrgänge an der Feuerwehrschule und sind nach ihren Abschlüssen als Bundes- und Landesbewerter im Einsatz. Auch in den nächsten Wochen stehen intensive Schulungen am Programm, insbesondere am neuen Tanklöschfahrzeug.



Zahlreiche Mitglieder waren im vergangenen Jahr bei unterschiedlichen Bewerben im Einsatz. So legten Benjamin Rabl und Markus Schreder das Funkleistungsabzeichen in Bronze ab. Podestplätze gab es außerdem beim Nassleistungsbewerb in Oberndorf und Zuhause beim Kuppelcup.



Auch die Jugendgruppe war erfolgreich und qualifizierte sich gemeinsam mit der FF Waidring als schnellste Bezirksgruppe für den Tirolcup (Ergebnis 3. Platz) und den Bundesbewerb. Nach wochenlangem Training gelang mit Verstärkung der FF St. Johann in Lienz schlussendlich der 27. Platz (Silber).



Für seine 40-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr wurde abschließend Günter Wörgötter geehrt. Josef Aigner, Manfred Astl, Hubert Mader, Anton Oberleitner, Christian Oberleitner und Simon Oberleitner erhielten eine Auszeichnung für 50 aktive Jahre. Stefan Krepper ist seit 70 Jahren dabei. rw

Bild: Die Geehrten mit Abschnitts-KDT Michael Schenk, Bürgermeister Gerhard Obermüller, Vize-KDT Sebastian Inwinkl, Vize-BGM Robert Jong, Bezirks-KDT-Stv. Andreas Schroll und KDT Rupert Oblasser (v.l.) Foto: Wörgötter