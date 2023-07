Rot-Kreuz-Neubau liegt voll im Zeitplan

Vergangene Woche zogen die Verantwortlichen des Roten Kreuzes Bilanz über das abgelaufene Jahr. Zahlreiche engagierte Mitglieder konnten vor den Vorhang geholt werden.



Reith | Es waren beeindruckende Zahlen, die Bezirksstellenleiter Daniel Hofer im Rahmen der Bezirksversammlung des Roten Kreuzes präsentierte: Sowohl im Rettungs- und Krankentransport als auch in den Gesundheits- und Sozialen Diensten steigen die Zahlen an zu betreuenden Personen stetig an.



Allein im Rettungsdienst sind 36 hauptamtliche sowie 259 freiwillige Mitarbeiter im Einsatz. Fast 120.000 Stunden waren sie im Vorjahr im Dienste des Nächsten unterwegs. Neben den Rettungsdiensten ist auch der Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste ein großer Schwerpunkt in der Arbeit des Roten Kreuzes im Bezirk. 266 Mitarbeiter sind bei der Tafel, in den Kleiderläden oder auch bei Rufhilfe im Einsatz. Auch das Projekt „Essen auf Rädern“ und die Sozialbegleitung sind wichtige Einrichtungen.



In den vergangenen Jahren war die Arbeit der Retter vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Im Auftrag des Landes betreute das Rote Kreuz die Screeningstraße am Schwarzsee. Über 300.000 Tests wurden in den letzten drei Jahren abgenommen. Durchschnittlich waren drei Personen am Tag im Einsatz. Heuer im April endete dieses Kapitel, die Screeningstraße wurde abgebaut.



Mit dem Spatenstich im Juni 2022 konnte endlich mit dem Bau der neuen Bezirksstelle begonnen werden. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Wie Daniel Hofer ankündigte, sollen bereits im Herbst die neuen Räumlichkeiten an der Kirchberger Straße bezogen werden.



KSC-Verantwortliche ausgezeichnet

Im Rahmen der Versammlung konnten nicht nur Mitglieder der sechs Ortstellen geehrt werden. KSC-Präsident Michael Huber und Manfred „Mandi“ Goller, der ebenfalls seit Jahrzehnten beim Kitzbüheler Ski Club tätig ist, wurde für die gute Zusammenarbeit gedankt.



Vor den Vorhang geholt wurden für 15 Jahre Engagement: Christian Hinterholzer, Helmut Raaber, Nadja Aschenwald, Christine Huber; für 20 Jahre: Helga Forer; für 25 Jahre: Karin Kastner, Andrea Seelos; für 30 Jahre: Christian Aufschnaiter. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Johann Erber und Alois Hofer das Dienstjahresabzeichen sowie die Landesmedaille. Die Verdienstmedaille in Bronze erhielten Claudia Egger, Alexander Lusser sowie Hemma Maurer, die Verdienstmedaille in Silber bekamen Roman Leitner und Josef Waltl.



Das Dienstjahresabzeichen in Gold sowie die Landesmedaille für 50-jährige Tätigkeit wurden Christine Hauser (St.Johann) verliehen. M.Klausner

Bild: Christine Hauser (Mitte) wurde für ihr 50-jähriges Engagement geehrt. Präsident Günther Ennemoser, Vize-Bgm. Monika Hager-Wild, Bezirksleiter Daniel Hofer und Geschäftsführer Bernhard Geschnaller (v.l.) dankten ihr. Foto: Klausner