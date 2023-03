Rodelunfall in Going

Going | Am 11.03.2023, gegen 09.50 Uhr, rodelte ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf der Rodelbahn Astberg in Going talwärts. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über die Rodel, wodurch er über die Rodelbahn hinauskam und ca. 6 Meter in steiles Gelände abstürzte. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen vom NAH „C4“ in das BKH Kufstein geflogen.

