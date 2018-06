Retter zogen erfolgreiche Bilanz

Rund 21.500 Rettungseinsätze bzw. Krankentransporte hat das Rote Kreuz im vergangenen Jahr im Bezirk bewältigt. Drei neue Ortsstellenleiter wurden bestellt.



Kirchdorf | Der Kirchdorfer Dorfsaal stand vergangenen Donnerstagabend ganz im Zeichen der Jünger Henri Dunant‘s – die Bezirksstelle des Roten Kreuzes hatte zur bereits 68. Bezirksstellenversammlung geladen und konnte einen beeindruckenden Leistungsbericht über das abgelaufene Jahr vorlegen.



Die Mitarbeiter der sechs Ortsstellen des Bezirkes hatten im Vorjahr 1.175 Notarzt- sowie 8.955 Rettungseinsätze zu bewältigen, dazu kamen noch 11.149 Krankentransporte, wie Bezirksstellenleiter Daniel Hofer ausführte. 327 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim Roten Kreuz im Bezirk aktiv – ehrenamtliche wie auch hauptberufliche. Neben den Rettungseinsätzen sind die Retter auch im Bereich „Betreuter Fahrdienst“ engagiert, dazu kommt noch die Arbeit des Kriseninterventionsdienstes – bei 84 Einsätzen wurden hier 358 Menschen betreut. Außerdem betreibt das Rote Kreuz noch zwei Kleiderläden und fünf Lebensmitteltafeln. Allein im Vorjahr wurden 95 Tonnen Lebensmittel ausgegeben. Dazu kommen noch verschiedene Projekte, wie Essen auf Rädern, Tanzgruppen und Ähnliches mehr. Im Vorjahr wurden überdies auch 78 Erste-Hilfe-Kurse abgehalten.



Neubauten in Planung



Daniel Hofer informierte auch über anstehende Projekte – so laufen die Planungen für die zwei neuen Ortstellen in Kössen und Kitzbühel auf Hochtouren. Von Geschäftsführer Bernhard Gschnaller wurden die überarbeiteten Statuten präsentiert, die auch angenommen wurden.



In der Öffentlichkeitsarbeit werden jetzt neue Wege eingeschlagen. „Wir haben heuer eine Facebook-Seite gestartet“, schildert Daniel Hofer. Eine weitere Präsenz in den Sozialen Medien ist geplant.



Nach vielen Querelen in den vergangenen Jahren ist unter den Jüngern Henri Dunant‘s wieder völliger Frieden eingekehrt. Das zeigte sich auch mit neuen Führungskräften. So wurden im Rahmen der Versammlung die drei neuen Ortsstellenleiter Martin Bucher (Kitzbühel), Roman Leitner (St. Johann) und Stefan Gonzo (Kössen) in ihren Funktionen bestätigt.



Wie immer wurden auch verdiente Rot-Kreuz-Mitglieder vor den Vorhang geholt und geehrt: Dienstabzeichen Gold (20 Jahre): Martina Leitner-Krenn, Karin Kastner, Andrea Seelos, Anna Hauser. Dienstabzeichen Gold (30 Jahre): Sandra Achhorner, Konrad Rass, Josef Daxer, Reinhart Kurz, Albert Plaickner, Werner Höck.



Dienstabzeichen sowie Landesmedaille in Gold für 40 Jahre: Georg Fuchs. Dienstabzeichen bzw. Landesmedaille für 50 Jahre: Martha Dag, Maria Schöllenberger, Helmut Ortner. Verdienstmedaille in Bronze: Patrick Manzl, Maria Möllinger. Verdienstmedaille in Silber: Elisabeth Perkmann, Anna Hauser, Anneliese Höfer.



Besonderer Dank ging an Elisabeth Pirchner und ihren Mann Helmut. Pirchner hat das Kriseninterventionsteam mit aufgebaut und ist jetzt im Kleiderladen ehrenamtlich tätig. mak

Bild: Bezirksstellenleiter Daniel Hofer mit den Geehrten Helmut Ortner, Martha Dag und Maria Schöllenberger sowie Kirchdorfs Bürgermeister Gerhard Obermüller (v.l.). Foto : Klausner