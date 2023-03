Retter auf vier Pfoten zeigten auf

Ganz im Zeichen der Bergrettung stand am Wochenende das Pillerseetal: Am Truppenübungsplatz absolvierten Suchhunde aus ganz Tirol ihre Prüfungen. Im Skigebiet Fieberbrunn fand eine große Lawinenübung statt.



Hochfilzen, Fieberbrunn | 35 Suchhunde aus ganz Tirol, natürlich mit ihren Führern, gaben sich dieser Tage ein Stelldichein am Truppenübungsplatz in Hochfilzen. Nach umfangreichen Übungstagen legten die Retter auf vier Pfoten erfolgreich ihre Prüfungen ab. Im Sommer hatte es schon solche Übungstage in Hochfilzen gegeben, im Winter war es eine Premiere. Hundeführer Richard Pali, der maßgeblich an der Organisation beteiligt war, zeigte sich von der Kooperation mit dem TÜPL begeistert. Er habe sich als Übungsschauplatz bewährt, so Pali. Weitere große Übungen sind geplant.

Doch nicht nur am TÜPL fanden die Retter perfekte Verhältnisse vor. Im Skigebiet in Fieberbrunn trafen sich überdies 85 Bergretter aus dem ganzen Bezirk zu einer Großübung. Mit dabei waren auch sieben Suchhunde. Zwei Szenarien waren vorbereitet worden: zum einen ein Lawinenabgang mit 13 Verschütteten, zum anderen galt es zwei verstiegene Wanderer aus steilem Gelände zu bergen. Einsatzleiter Andreas Mayer zeigte sich nach der Übung begeistert: „Die Übung war perfekt vorbereitet und die Mannschaft top motiviert.“ mak

Bilder: 1) Perfekte Bedingungen in Fieberbrunn: Auch das Sondieren will gelernt sein. 2) Die Bergretter übten mit verschiedenen Gerätschaften. 3) Der Waidringer David Auer mit seinem Campino, der seine eigene Schneebrille hat (ganz links). 4) Die Perspektive eines „Lawinenopfers“, das gefunden wurde (Mitte). 5) Erste-Hilfe-Maßnahmen am Lawinenkegel (rechts). Den ganzen Tag über wurde im Skigebiet geübt. Fotos: BR Tirol