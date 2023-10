Renntag in Gedenken an Ulli Lechner

Im Mittelpunkt des heurigen Renntages auf der Frangl-Trabrennbahn in Kirchberg stand das Gedenken an den legendären Ulrich Lechner, dem die Bahn zu verdanken ist.



Kirchberg | Perfekte Bahnverhältnisse, ehrgeizige Fahrer und ein begeistertes Publikum – auch heuer bot der Trabrennverein Kirchberg beim traditionellen Herbstrenntag Pferdesport vom Feinsten. Heuer allerdings stand der Tag ganz im Zeichen eines Kirchbergers, der sein ganzes Leben dem Trabrennsport gewidmet hat. Dem im heurigen März verstorbenen Ulrich Lechner verdanken die Kirchberger eine professionelle Rennbahn. Lechner hatte diese vor genau 20 Jahren am Franglfeld gebaut. Mit einem enormen Kosten- und Kraftaufwand, der von der Familie Lechner gemeinsam mit dem Trabrennverein getragen wurde.

Das Ulli-Lechner-Gedenkrennen konnte in einem spannenden Finish Cornelia Mayr mit „Kelly Vryenesse“ entscheiden. Ein weiterer Höhepunkt war das Doppelsitzerfahren, das ebenfalls Cornelia Mayr gewann – mit ihr im Sulky saß Stefan Hetzenauer.



Ergebnisse

1. Preis Hotel Bechlwirt: 1. Josef Linthaler, Isaac Mo; 2. Martin Floh, Kronos On Line PK; 3. Jonas Steiner, Red Riding Hood.

2. Preis Diskothek Fuchslöchl, Pizzeria Servus: 1. Mario Zanderigo, Max Lobell; 2. Martin Schwaiger, Honor Bright; 3. Cornelia Mayr, Power Shaman.,

3. Preis Ulli-Lechner-Gedenkrennen: 1. Cornelia Mayr, Kelly Vryenesse; 2. Marion Dinzinger, Johnny B Goode; 3. Mario Zanderigo, Grace du Bisson.

4. Preis Norikerfahren Obwaller-Holzbau: 1. Johann Stocker, Franziskus; 2. Armin Gabichler, Diana; 3. Peter Schwab, Resi.

5. Preis Holzbau Hetzenauer: 1. Manuel Hagleitner, Power BMG; 2. Rupert Schwaiger, Cok Jet Venus; 3. Cornelia Mayr, Kiwi‘s Rascal.

6. Preis Holzbau-Zimmerei Hacksteiner: 1. Cornelia Mayr, Seppi Barosso; 2. Marion Dinzinger, Dakota de Digeon; 3. Jonas Steiner, Lady Dyanne.

Margret Klausner