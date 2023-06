Rekord einer aktiven Turnerin

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man auch bis ins Alter einem Verein treu bleibt. Rosmarie Überall blickt aber auf Jahrzehnte als aktive Turnerin zurück.



Kitzbühel | Die begeisterte Turnerin Rosmarie Überall erhielt das Ehrenzeichen in Gold des Österreichischen Turnerbundes für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft mit einiger buchhalterisch erklärbaren Verspätung, weil nur die Vollmitgliedschaft ab 18 Jahren zählt.

Sie turnte bereits als Kind in Oberösterreich. Nach der Übersiedlung nach Kitzbühel setzte sie ihre turnerische Laufbahn als Vorturnerin und als aktive Leistungsturnerin fort.



Leitung von Kinderturnstunden

Sie führte nicht nur die eigenen Kinder in die Turnhalle und mit ihrem Gatten, dem Schustermeister Hans Überall, zum Bergsport.

Trotz ihrer umfassenden Aufgabe in der Großfamilie leitete sie bestens besuchte Kinderturnstunden und spornte leistungswillige junge Turnern an, die bei zahlreichen Wettbewerben auch entsprechende Erfolge erzielten.

Rosmarie blieb eine aktive Geräteturnerin und war lange Vorturnerin. Ihr Einsatz über Jahrzehnte war eine große Hilfe für den Turnverein und für die sportliche Aktivität vieler Kinder und Jugendlicher.

Obfrau Mag. Nora Nessizius dankte bei der Übergabe des Ehrenzeichens für die beispielhafte Aktivität und die noch immer aufrechte Verbundenheit mit dem Turnverein. H.W.

Bild: Rosmarie Überall (links) erhielt von Obfrau Nora Nessizius das Ehrenzeichen für 70 Jahre ÖTB-Mitgliedschaft. Foto: Werner Nessizius