Reith geht in klimafitte Zukunft

Reith ist eine von zehn Gemeinden, die dem e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden 2024 beigetreten sind. Insgesamt gibt es damit 60 e5-Gemeinden in Tirol.



Reith | Mit der Ernennung eines engagierten Teamleiters und Energiebeauftragten wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft als e5-Gemeinde gelegt. Als Energiebeauftragter übernimmt Andreas Meikl eine zentrale Rolle und fungiert als Schnittstelle zwischen dem e5-Team rund um Teamleiter Martin Hauser und der Energieagentur Tirol. „Ziel des e5-Teams ist, gemeinsam Projekte für eine zukunftsfähige und nachhaltige Gemeinde zu erarbeiten und Schritt für Schritt umzusetzen“, betont Bgm. Stefan Jöchl.



Nutzung der Sonnenenergie

Schon vor mehr als zehn Jahren wurde in Reith der Grundstein für die Nutzung der Sonnenenergie gelegt – seit 2013 produziert die erste PV-Anlage auf einem gemeindeeigenen Gebäude Strom aus Sonnenenergie. Zu finden ist sie auf dem Dach des Reither Kulturhauses. 2019 gesellte sich eine weitere PV-Anlage auf dem Dach des Schulhauses dazu und 2020 wurde im Zuge einer umfassenden thermischen Sanierung auch das alte Feuerwehrgebäude mit einer Luftwärmepumpe ausgestattet, die Installation einer PV-Anlage folgt.



Altes Feuerwehrhaus wurde thermisch saniert

Das ehemalige FF-Haus wird nicht nur von den ortsansässigen Vereinen genutzt, sondern beheimatet auch den „Reither Dorfladen“ und ein kleines Café.Durch die neue Nutzung trägt das Gebäude zur Ortskernbelebung bei.



Informationsveranstaltungen rund ums Thema Energiesparen, Mobilitätstage und ein jährlicher Umwelttag werden regelmäßig abgehalten, um die Bevölkerung für Energie- und Klimathemen zu sensibilisieren.



Das Thema Mobilität nimmt in Reith einen zentralen Stellenwert ein. Die Gemeinde stellt ihren Bürgern ein Klimaticket, das kostenlos ausgeliehen werden kann, zur Verfügung und schafft mit der Teilnahme am Radwettbewerb „Tirol radelt“ und der Anschaffung eines E-Autos für Gemeindebedienstete weiteres Bewusstsein für nachhaltige Mobilitätsangebote. Zu den weiteren Sensibilisierungsmaßnahmen zählt auch die Umsetzung von Gemeindeveranstaltungen als sogenannte „Green Events“.



Mit der Teilnahme am e5-Programm soll nicht nur der CO2-Ausstoß nachhaltig reduziert, sondern auch die Lebensqualität maßgeblich verbessert werden.Besonderes Potenzial sieht man in Reith in der Nutzung der Sonnenenergie: Für heuer sind deshalb drei weitere PV-Anlagen geplant, eine davon auf dem Dach des Neubaus des gemeindeeigenen Bauhofs, der im Frühjahr 2024 fertiggestellt wird.



Beitrag zur Energieautonomie

Das angestrebte Ziel ist die Energieautonomie. Für Bgm. Jöchl ist die Vision seiner Gemeinde im Jahr 2050 klar: „Wir möchten eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten und Maßnahmen umgesetzt haben und damit unseren Teil zu Tirol 2050 energieautonom leisten.“ KA

Bild: Reith ist eine e5-Gemeinde, der offzielle Auftakt wurde mit LHStv. Josef Geisler, Martin Hauser (e5-Teamleiter), Stefan Jöchl (Bürgermeister) und Rupert Ebenbichler (Geschäftsführer Energieagentur Tirol) eingeläutet. Foto: Energieagentur Tirol/Kiener