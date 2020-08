Region St. Johann ins Bild gerückt

Kamera läuft: Der Tourismusverband der Region St. Johann durfte sich vor einigen Wochen über den Besuch des größten Reisesenders Europas – sonnenklar.TV – freuen.



St. Johann | Das Kamerateam von sonnenklar.TV recherchierte und filmte vor wenigen Wochen in der Region St. Johann. An drei unterschiedlichen Locations in der Region wurden je fünf Minuten lange Videos für den Fernsehkanal produziert. „Wir konnten bei dieser Aktion viele wichtige Themen kommunizieren und besonders für den herrlichen Herbst in der Region St. Johann Werbung machen“, schildert Tourismusverband Geschäftsführer Gernot Riedel.



Im Fokus stand die Regionalität

Neben dem Lärchenhof in Erpfendorf wurden auch bei Aggstein Schnapserlebnis in St. Johann und im Lederstadl von Markus Ritsch kurze Sequenzen aufgenommen. „Im Fokus standen dabei vor allem die Regionalität und Nachhaltigkeit, mit welcher die Produkte produziert werden. Urlauber wünschen sich nicht nur eine landschaftlich ansprechende Destination, sondern freuen sich ganz besonders, wenn es regionale Produzenten und Einkaufsmöglichkeiten gibt“, so Riedel. So wurde auch der St. Johanner Wochenmarkt ins TV-Bild gerückt.



Die Ausstrahlung der Beiträge über die Region St. Johann fand erstmalig am 20. August statt.

KA/jomo

Bild: TVB-GF Gernot Riedel (re.) im Interview mit dem Team von sonnenklar.TV. Ein Kamerateam besuchte die Region vor Kurzem. Foto: TVB

Daten & Fakten

Über 1 Million TV-Zuschauer - Der Fernseh-Reisesender sonnenklar.TV erfreut sich im deutschsprachigen Raum größter Beliebtheit. Sei es zur Inspiration für geplante Reisen oder auch bei der Buchung von konkreten Urlaubsangeboten. Über 1,33 Millionen reiselustige Zuschauer im Alter von 40 bis 65 Jahren schauen täglich.

Mit dem Sender sonnenklar.tv werden somit mehr als 37 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz erreicht.

Quelle: sonnenklar.tv