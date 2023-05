Reggae und Soul für ganze Familie

„The Magnetics“ eröffnen am Sonntag, 21. Mai, den Konzertreigen im historischen Arkadenhof der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel.



Kitzbühel | „The Magnetics“ aus Italien sorgen bei ihrer Vintage Ska and Soul Night für gute Stimmung mit Early Reggae, Jamaican Ska und Soul. Der familienfreundliche Auftritt findet ab 18 Uhr im neu überdachten Arkadenhof der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel statt. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl sorgt das junge Team des KC750 – Kultur Café Kitzbühel.

Vorschau auf kommende Events im Sommer

Das weitere Programm im Hof der Bezirkshauptmannschaft reicht von Pop bis Rock, von Kino bis Straßenkunst. Am Samstag, 3. Juni sorgt die australische Band Mixed Up Everything für „Rock in Town“, am Freitag, 16. Juni bekommen fünf Kitzbüheler Nachwuchsbands ihre Bühne bei der Bandnight „Live im Hof“.

Weiter geht es am Samstag, 24. Juni mit dem Kitzbüheler Straßenkunstfest mit Musik, Akrobatik, Theater, Clownerie, Street-Art und Kinderprogramm und einem Konzert der Landesmusikschule am Dienstag, 4. Juli. Im Sommer folgen noch weitere Highlights, wie ein Open-Air-Kino am Sonntag, 16. Juli, diverse Märkte und ein Konzert mit Ernst Molden und dem Nino aus Wien am Freitag, 21. Juli.



Infos zu den Veranstaltungen unter 750.kitzbuehel.at

Bild: „The Magnetics“ ab 18 Uhr im Hof der BH Kitzbühel. Foto: The Magnetics