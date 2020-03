Probanden werden gesucht

Schwachstellen finden und die Bedürfnisse der Nutzer erfüllen – dieses Ziel setzten sich Kitzbühel Tourismus und die Stadtwerke Kitzbühel in Bezug auf die Mobilitätsentwicklung. Dafür werden noch Probanden für die Analyse des akutellen Mobilitätsangebotes gesucht.



Kitzbühel | Derzeit erfolgt die Neuausschreibung des gesamten öffentlichen Verkehrs in unserem Bundesland über den Verkehrsverbund Tirol, kurz VVT, für das Jahr 2021. Kitzbühel Tourismus bietet in Kooperation mit den Stadtwerken Kitzbühel Interessierten einen Mobilitätscheck an, um die Bedürfnisse der Nutzer zu erfragen.

Mobilität vor Ort

Mit drei Bahnhöfen, eigenem Taxi-Service sowie unkomplizierten Anbindungen an die umliegenden Flughäfen zeichnet die touristische Region Kitzbühel optimale Voraussetzungen für die Entwicklung holistischer Mobilitätskonzepte. Bereits seit einiger Zeit arbeitet Kitzbühel Tourismus daher an der intensivierten Bewerbung der Bahnanreise. Gemeinsam mit einer landesweiten Mobilitätsgruppe sowie den Verkehrs­anbietern konnten die Direktverbindungen von Österreich, Deutschland und der Schweiz nach Kitzbühel signifikant verbessert werden.

Im zweiten Schritt gilt es nun, das Mobilitätsangebot vor Ort zu optimieren. Gemeinsam mit den vier Gemeinden, der Bergbahn AG Kitzbühel sowie der regio3 wird die aktuelle Neuausschreibung des Tiroler Busnetzes genutzt, um das Angebot optimal an die Bedürfnisse von Einheimischen und Gästen anzugleichen.

Mobilitätscheck für Interessierte

Zum verbesserten Verständnis der jeweiligen Bedürfnisse und Aufzeigen etwaiger Schwachstellen bietet Kitzbühel Tourismus in Kooperation mit den Stadtwerken Kitzbühel einen sogenannten Mobilitätscheck für Interessierte an. Dabei testen jeweils zehn Einheimische und Gäste eine Woche lang das gesamte Bussystem der touristischen Region Kitzbühel kostenlos. Im Gegenzug dazu wird im Anschluss das Feed­back der Teilnehmer eingeholt, um Optimierungspotenziale zu erheben.

Kitzbühel Tourismus Direktorin Viktoria Veider-Walser sieht in der Einbindung von möglichen Nutzern großes Potenzial zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes: „Mobilität ist eine jener zentralen Entwicklungen, die das Reiseverhalten zukünftig signifikant beeinflussen werden. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, heute schon den Rahmen für die Zukunft bestmöglich vorzubereiten. Dabei ist die grundlegende Kenntnis des derzeitigen Angebots der Schlüssel für die weitere Vorgehensweise.“



Auch der Geschäftsführer der Stadtwerke Kitzbühel, Jörg Kickenweitz, freut sich über das Pilotprojekt: „Zu wissen, was die Fahrgäste brauchen, ist Grundlage für die weitere Produktentwicklung. Deswegen wollen wir zuerst hinhören, um besser zu werden.“

Interessierte, die gerne an dem Mobilitätscheck teilnehmen möchten, können sich jederzeit gerne bei Kitzbühel Tourismus melden: servus@kitzbuehel.com oder unter 05356/66660. poe

