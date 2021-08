Pride of Kleinkunst-Day

Unter dem Motto: Bahn wird Bühne, Berg wird Stimme bringen die Bergbahnen Fieberbrunn in Kooperation mit der Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann, dem Tourismusverband PillerseeTal und der Streubödenalm in einer 2. Auflage der Veranstaltung die Kleinkunst erneut bergauf!



Fieberbrunn | Im letzten Sommer wurden im Zuge der Pride-Aktion die Streuböden-Gondeln mit den Regenbogenfarben neu beklebt, welche seither für die Themen Toleranz, Respekt, Weltoffenheit, Vielfalt und Solidarität fahren. Mit dem Kleinkunst-Day wurde im Zuge dessen ein unisono geniales Format eingeführt, welches die Kunstbranche wieder bergauf bringen und ihre Vielfalt auf einmalige Weise zur Schau stellen soll.



Neuauflage Pride of Kleinkunst-Day

„Mit der diesjährigen Neuauflage des Pride of Kleinkunst-Day bekennen wir uns weiterhin solidarisch mit der Kleinkunstbranche und freuen uns auf die Auftritte vor herrlicher Bergkulisse und einen einmaligen Nachmittag an der Mittelstation Streuböden“, so GF Toni Niederwieser.



Solidarisch mit der Kleinkunstbranche

Die Akteure verschiedener Genres - darunter Sänger, Musiker, Kabarettisten, Komödianten, Luftakrobaten und Tänzer - werden von 14 bis 16 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern und den Nachmittag zum kurzweiligen Erlebnis machen (bei Schlechtwetter Verschiebung auf 5. September). Werbung, Foto: fieberbrunn.com/kleinkunst