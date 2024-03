Premiere für Bezirksmeisterschaften

Erstmals trafen sich in Kirchberg Karatekas im Alter von vier bis 75 Jahren zu einem gemeinsamen Turnier.



Kirchberg | Großer Andrang herrscht bei der 1. Bezirksmeisterschaft des Kirchberger Karateverein 3K Shotokan vergangenes Wochenende. Es ist das erste Turnier dieser Größe auf heimischen Boden. Teilnehmer im Alter von vier bis 75 Jahren beeindruckten auf dem Tatami mit exzellenten Leistungen in den Kategorien Kata und Kumite.



Neben den ehrgeizigen Athleten heizten auch die zahlreichen Besucher das Turnier ordentlich auf. Das Organisationsteam zeigt sich begeistert vom erfolgreichen Ablauf der Wettkämpfe. „Die Stimmung war großartig und die Wettbewerbe waren sehr spannend. Die Sportler trainieren sehr hart und gaben ihr Bestes“, freut sich Obmann Hubert Hochkogler.



Karate genießt derzeit große Beliebtheit. Besonders die Kindertrainings sind gefüllt mit motivierten und ehrgeizigen Karatekas.



Die Aufgabe eines Schiedsrichters ist mit Verantwortung und viel Fingerspitzengefühl verbunden. Das erfordert das nötige Know How.



Schiedsrichterworkshop auf höchstem Niveau

Im Vorfeld des Turniers wurde für wettkampferfahrene Athleten ein hochwertiger Schiedsrichterlehrgang ausgerichtet. 15 Teilnehmer aus Tirol und Vorarlberg erweiterten ihr theoretisches sowie praktisches Wissen rund um die Wettbewerbsregeln. Das neu errungene Wissen konnte gleich im folgenden Turnier angewandt werden. KA

Bild: Nicht nur bei den Organisatoren des Karatevereins Kirchberg war die Freude über das gelungene Turnier groß, auch die jungen Sportler waren mit ihren Leistungen sehr zufrieden. Foto: Karateverein Kirchberg