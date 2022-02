Politik-Rückkehrer wieder Bürgermeister

St. Johann | Politik-Rückkehrer Stefan Seiwald holte bei der Bürgermeisterwahl 54,27% der Stimmen und darf erneut am Sessel des Ortschefs Platz nehmen, nachdem er sich 2019 aus beruflichen Gründen aus dem Bürgermeisteramt zurückzog. Herausforderer Peter Wallner erreichte 33,45%, Claudia Pali kam auf 12,28% Zustimmung. "Der Wahlkampf war nicht einfach. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben unser Wahlziel, die absolute Mehrheit zu halten, erreichen können", so Stefan Seiwald in einer ersten Stellungnahme.

Verschiebungen im Gemeinderat gab es kaum: Mit absoluter Mehrheit kann die "Bürgermeisterliste Stefan Seiwald" auch weiterhin regieren. Ein Mandat ging verloren, die Liste hält nun bei 10 Gemeinderäten. Freuen dürfen sich die wiedervereinten Sozialdemokraten, sie erzielten 5 Mandate (bisher 3). Neu angetreten ist die Liste "Parteifrei für St. Johann", die 2 Mandatare stellen. Die Freiheitlichen sind nunmehr mit 1 Abgeordneten vertreten, ebenso wie die Grünen.

Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 53,44%.

