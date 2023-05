Pointenreiche Verschönerungen

Sie will renovieren – er verspricht und vertröstet. Die daraus resultierenden Irritationen thematisiert das aktuelle Stück „Alles neu macht der Mai“ der Heimatbühne Fieberbrunn, das letzte Woche Premiere feierte.



Fieberbrunn | Die unterschiedlichen Zugänge und Zeitvorstellungen, wenn es ums Renovieren geht, sind hinlänglich bekannt. „Schau´n wir mal, dann sehen wir schon“, heißt es auch im Hause Bayer. Während Veronika sich heimlich bei der Handwerkersendung „Alles neu macht der Mai“ bewirbt, beauftragt Tochter Sabine ihre Freundin und Architektin mit den Planungen für ein neues Bad. Gleichzeitig will Hausherr Michael seine Frau überraschen und selbst Hand anlegen. Obendrein gewinnt Oma Maria eine Schönheitsoperation. Ein Missverständnis jagt das andere und bald kommt es zum Showdown.



Das Publikum kann sich unter der Spielleitung von Hans Astl auf geniale Wortspielereien und herzerfrischenden Spielwitz freuen. Ein Pflichttermin für Theaterfreunde, die nun wissen wollen, ob es bei den Bayers ein neues Badezimmer oder eine rundum erneuerte Oma gibt.

Weitere Spieltermine: 5. Mai, 9. Mai und 11. Mai um 20 Uhr im Festsaal – Muttertagsspecial am 14. Mai um 14 Uhr. Reservierung unter Tel. 0650/9811673 ab 14 Uhr. rw

Bild: Unstimmigkeiten bei Familie Bayer: Margreth Hirnsberger, Manfred Flatscher, Elfi Masek und Peter Horngacher (v.l.). Foto: Wörgötter