Peter Habeler in Kitzbühel zu Gast

Er war gemeinsam mit Reinhold Messner der erste Mensch, der ohne Sauerstoff den Mount Everest bezwang. Jetzt war er zu Gast im K3 KitzKongress und erzählte aus dem Leben eines Extrembergsteigers.



Kitzbühel | Es ist eine Freude, Peter Habelers Vortrag zu lauschen. Der Elan und die Begeisterung, die der mittlerweile 80-jährige Extrembergsteiger bei der Erzählung seiner Abenteuer zum Ausdruck bringt, sind beeindruckend und reißen das Publikum mit.



Schon vor dem Auftritt signierte die Bergsteigerlegende mit viel Freude zahlreiche Exemplare seines neuen Buchs „Mein nächster Berg“.



Gratulation zum Geburtstag

Zu Beginn gratulierte Bürgermeister Klaus Winkler nachträglich zum 80. Geburtstag und überreichte dem Bergsteigergenie zu diesem Anlass die Kitzbüheler Gams. Dabei brachte er zum Ausdruck: „Peter, du bist eine echte Legende und wir freuen uns ganz besonders, dass du uns heute aus deinem Bergsteigerleben erzählen wirst.“ Auf die Frage, was ihn immer noch so motiviert, antwortete Peter Habeler: „Die Freude an der Bewegung, die ich immer schon hatte und auch, dass nichts weht tut. Natürlich auch meine junge Partnerin und die jungen Leute, mit denen ich klettern gehe.“



Nach der Pause wurde die ServusTV-Dokumentation aus der Reihe Bergwelten gezeigt, die zu seinem 80. Geburtstag gedreht wurde.

Wanderung zum Wildpark

Bei trockenem Wetter fand am Tag darauf eine Wanderung mit Peter Habeler und Wanderführern der Bergbahn statt. Die Tour führte von der Bichlalm Bergstation über´s Goasbergl zum Wildpark. Die Stimmung war auch dabei großartig und Peter Habeler brachte zum Ausdruck, wie sehr er die Zeit in Kitzbühel genossen hat. Armin Hoyer