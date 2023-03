Perfekt vorgetragene Gedanken

Eindrucksvolle Reden auf sehr hohem Niveau präsentierten die Schüler des Gymnasiums beim diesjährigen Redewettbewerb.



St. Johann | In der heutigen Zeit wird sowohl großer Wert auf Kreativität als auch auf Präsentationskompetenz gelegt, die aus vielen Berufen und auch den dafür notwendigen Bewerbungsgesprächen bzw. Assessment-Centern nicht mehr wegzudenken sind – genau diese beiden Kompetenzen werden beim jährlichen Redewettbewerb am Gymnasium trainiert.



Zahlreiche Zuschauer aus unterschiedlichen Schulstufen als auch die fünf Mitglieder der Jury verfolgten, was die Schüler zu sagen hatten. Und das war einiges: Vom Umweltschutz und modernen Ernährungskonzepten bis zu Sozialen Medien und deren Wirkung auf das eigene Körpergefühl spannte sich der Bogen der Themen. Die insgesamt 21 Redner – zwölf, die eine klassische, in der Freizeit vorbereitete Rede vortrugen und fünf Spontanredner, die nach nur fünf Minuten Vorbereitungszeit eine freie Rede halten mussten – überzeugten nicht nur mit ihren interessanten Gedanken, sondern auch durch ihre rhetorischen Fähigkeiten.



In der Kategorie Sprachrohr, die zwei Schülerinnen wählten, kam es vor allem auf die kreative Qualität der Beiträge an. Der Jury fiel es in der Folge nicht leicht, die Sieger zu eruieren, die einzelnen Plätze trennten dann oftmals nur wenige Punkte.

Den schulinternen Bewerb konnten in den von ihnen selbst gewählten Kategorien Lisa-Marie Pichler (4a), Lea-Sophie Theis (5d), Rosa Schmidt-Moll (5a) sowie Felizitas Brajer (5a) für sich entscheiden.



Durch die Unterstützung des Elternvereines war es möglich, allen Teilnehmern an der Schulausscheidung als Anerkennung für ihre Leistungen ein wertvolles Geschenk zu überreichen. Dieses war individuell auf die Themen der jeweiligen Reden abgestimmt.

Bild: Susanne Gröbner (Elternvereins-Vorsitzende) mit den Schülerinnen Rosa Schmidt-Moll, Lea-Sophie Theis, Felizitas Brajer, Lisa-Marie Pichler und Direktorin Brigitta Krimbacher (von links). Foto: Margit Ager