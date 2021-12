Patrik Tirof erneut Vorsitzender

ÖGB-Regionalvorsitzender Patrik Tirof wurde im Rahmen der Regionalkonferenz Tiroler Unterland mit 95 Prozent Zustimmung bestätigt.



Kitzbühel | Als stellvertretender Vorsitzender wurde der Oberndorfer Hannes Schweigkofler, Betriebsratvorsitzender der Firma Egger, gewählt. Im Präsidium außerdem vertreten sind Michael Prettenhofer, Biljana Vrzogic und Josef Brunner.

In der Online-Konferenz steckte das neu gewählte Präsidium bereits erste inhaltliche Zielsetzungen fest: „Gerade für Arbeitnehmer aus dem Großraum Kitzbühel stellt leistbares Wohnen eine der größten Herausforderungen dar, in der gesamten Region sind die Mieten und Immobilienpreise in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Aus diesem Grund braucht es mehr innovative Wohnkonzepte, wie das 5-Euro-Wohnen in Kitzbühel“, erklären Tirof und Schweigkofler.

Herausforderungen im Bezirk Kitzbühel

Auch der akute Ärztemangel sei ein großes Problem. „Die Situation ist nicht mehr tragbar. Der ÖGB setzt sich daher für die Einberufung eines Ärzte-Gipfeltreffens zur Lage des Ärztemangels in Tirol sowie die Realisierung der Primärversorgungszentren in zumindest allen Tiroler Bezirken ein“, sagen die Neugewählten der medizinischen Unterversorgung den Kampf an.

Ebenfalls auf der Agenda des engagierten Gewerkschafters und Betriebsratsvorsitzenden finden sich Maßnahmen zur Aufwertung der Lehre und die Errichtung einer Tourismuskasse, um diese Branche für Arbeitnehmer zu attraktivieren.



Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth unterstrich die Notwendigkeit einer guten Sozialpolitik: „Armut darf in Tirol keinen Platz haben. Wir brauchen eine menschliche Politik. Unser Handeln braucht wieder Werte.“ Er ist sich sicher: Die Gewerkschaftsbewegung sei der Garant für Stabilität und Verlässlichkeit im Land. „Wir stehen für eine Zukunft ohne Verlierer. Es geht um eine gerechte Entlohnung und faire Rahmenbedingungen. Einfach um einen besseren Weg für die Beschäftigten“, sagt Wohlgemuth.

Bild: Patrik Tirof (rechts) und sein Stellvertreter Hannes Schweigkofler. Foto: ÖGB