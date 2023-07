Opernstar streute Kitzbühel Rosen

Mit Standing Ovations und begeistertem Applaus bedankten sich die rund 2.000 Besucher für das famose Jubiläumskonzert von „Klassik in den Alpen“ am Samstagabend im Kitzbüheler Pfarraupark.



Kitzbühel | Auch der Wettergott scheint ein großer Fan von Elīna Garanča zu sein, denn das Gewitter verzog sich gerade rechtzeitig und so konnte nichts mehr die perfekte Kulisse eines lauen Sommerabends in den Kitzbüheler Alpen stören. Unter der fachkundigen und gewohnt sympathischen Moderation von Barbara Rett entführte das Symphonieorchester der Volksoper Wien, unter der Leitung von Dirigent Karel Mark Chichon, mitsamt den Stars der Opernwelt – Kammersängerin Elīna Garanča, Tenor SeokJong Baek und Sopranistin Eri Nakamura, die kurzfristig für die erkrankte Eleonora Buratto einsprang – das Publikum im ersten Teil in die italienische Oper. Grandiose Arien wie „Vissi d’arte“ aus „Tosca“, sicherlich eine von Giacomo Puccinis herausforderndsten Arien, versetzten das Publikum in Begeisterung.



Im zweiten Teil war die ganze Welt musikalisch in Kitzbühel zu Gast und schloss dementsprechend mit dem Medley unter dem Titel „Around the World“. Alle Teile des Medleys, darunter beliebte Songs wie „My Way“ oder „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ wurden von Elīna Garanča zum ersten Mal gesungen. Neben den etablierten Stars überzeugte besonders Felix Pacher, Gewinner der Nachwuchsinitiative „ZukunftsStimmen“, der mit „Fünftausend Taler“ aus „Der Wildschütz“ einen fulminanten Auftritt hinlegte. Nach zwei Zugaben krönte Elīna Garanča den Abend traditionsgemäß mit einem traumhaft schönen „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus dem „Vogelhändler“. Alles in allem in jeder Hinsicht ein Abend der Extraklasse.



Als Teil des ORF Kultursommers ist das Konzert im Fernsehen zu sehen: Am Sonntag, 16. Juli, auf ORF III, um 20.15 Uhr sowie am Samstag, 5. August, um 20.15 Uhr auf 3sat. est