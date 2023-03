Open House im Medicubus war ein voller Erfolg

Beim zweiten Tag der offenen Tür in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in St. Johann herrschte reges Treiben im Schulgebäude.

St. Johann | „Es war den ganzen Tag so eine positive Energie im Haus – wir waren alle restlos begeistert!“ strahlte Schuldirektor Helmut Wallner am Ende des Tages. Es konnten über 130 registrierte Besucher verzeichnet werden.



Selbst Hand anlegen

Nicht nur anschauen, sondern selbst ausprobieren lautete die Devise. Es waren im ganzen Gebäude Stationen aufgebaut und die Besucher jeden Alters konnten ihre Skills in unterschiedlichen Bereichen testen: Blut abnehmen oder eine Infusion legen, erste Hilfe Maßnahmen bis zur Wiederbelebung im Simulationszentrum oder auch endoskopische Operationsmöglichkeiten an speziellen Testgeräten. „Der Pflegeberuf bietet so viele Möglichkeiten, weit mehr als die meisten Leute glauben!“ erklärten die Schülerinnen und Schüler, die sich bereit erklärt hatten, Hausführungen zu begleiten und sich für Fragen zur Verfügung stellten.

Diplomausbildung als Magnet

Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass die Politik die bewährte Ausbildungsform Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege doch noch um zumindest ein Jahr verlängern möchte und unter anderem der Medicubus in St. Johann dafür als Standort ausgewählt wurde. In St. Johann wird das Format derzeit in allen drei Ausbildungsjahren angeboten und man freut sich über volle Klassen. Das bietet für künftige Schülerinnen und Schüler viele Vorteile, nicht zuletzt den Erfahrungsaustausch mit höheren Jahrgängen und Absolventen. Der nächste Lehrgang startet am zweiten Oktober und die Anmeldung ist bereits möglich. Für diese Ausbildung ist die Matura keine Zulassungsbedingung.



Gleichzeitig läuft der Akkreditierungsprozess zum FH Standort weiter. Ab Herbst soll im Medicubus zusätzlich zu den bereits angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten auch das Bachelorstudium (Bachelor of Science in Health Studies) angeboten werden. Informationen für alle Bereiche gibt es auf www.medicubus.at und als besonderen Service bietet die Schule in den nächsten Wochen bis Palmsonntag jeden Donnerstag von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr eine „Fragestunde“, zu der man auch spontan und ohne Voranmeldung einfach vorbei kommen kann. Claudia Egger

Bild: Die Schülerinnen der LLA Weitau waren begeistert und auch diese Kooperation wird im Herbst fortgeführt. Foto: Egger