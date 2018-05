Oldtimerfans aufgepasst!

Man darf schon gespannt sein auf die Automobile der Baujahre 1923 bis 1975, darunter sogar 29 Vorkriegsfahrzeuge und vermutlich die größte Zahl an historischen Bentley-Klassikern in Europa. Insgesamt erobern ca. 170 Oldtimer (der älteste ist ein Bentley 3 Litre Speed Model aus dem Jahr 1923) von 6. bis 9. Juni 2018 die Straßen in und um Kitzbühel. Ein Pflichttermin für alle Oldtimerfans ist am Samstag, wo man die Fahrzeuge nach der Zieleinfahrt um ca. 14.30 Uhr noch in der Innenstadt bewundern kann.