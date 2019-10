Offene Türen in Ellmaus Betrieben

Die Nachfrage nach Fachkräften ist allerorts sehr groß. Die Ellmauer „Kaiserwirtschaft“ lädt deswegen am 18. Oktober zum großen „Tag der offenen Betriebetüre“ ein. Rund 500 Schüler werden erwartet.



Ellmau | Was eine Kaufmannschaft bewegen kann, wenn alle zusammen helfen, zeigen die Ellmauer auf: Rund ein Jahr lang haben sie die Aktion geplant und vorbereitet. Denn alle Unternehmen stehen vor dem gleichen, großen Problem – die Mitarbeiter fehlen. Über die Branchengrenzen hinweg bietet der „Tag der offenen Betriebetüre“ am 18. Oktober daher viel Information, aber auch gleichzeitig reichlich Gelegenheit zum Schnuppern und Anpacken für die Teilnehmer. Der Einblick ist umfassend – neben lokalen Vertretern von Handel und Gewerbe öffnet auch der Tourismus am Wilden Kaiser seine Türen, ebenso mit an Bord ist z.B. das Altenwohnheim und somit der Bereich der Pflege. Die Resonanz der Schulen war enorm und so werden rund 500 junge Menschen erwartet. „Als wir mit den Überlegungen für diesen Tag starteten, haben wir auf rund 100 interessierte Schüler gehofft. Doch bereits die erste Rückmeldung der Schulen zeigte uns, wie groß das Interesse ist“, erläutert der Obmann der Kaiserwirtschaft, Otto Langhofer.



Während der Vormittag den organisierten Schulgruppen vorbehalten ist, besteht am Nachmittag für alle interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen. Genaue Informationen für die Besucher gibt es am Infopoint am Platz vor der Sparkasse in Ellmau. Elisabeth Galehr

Bgm. Klaus Manzl, Initiatorin und Organisatorin Anita Hochfilzer von der Kaiserwirtschaft, Gemeinderat Gert Oberhauser, Kaiserwirtschaft-Obmann Otto Langhofer und Christian Platzer präsentierten die Aktion. Foto: Galehr