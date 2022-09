Österreichische Bergmeisterschaft

Bei perfektem Wetter gab es bereits zum dritten Mal ein Schirollerrennen im klassischen Stil auf das Kitzbüheler Horn.



Kitzbühel | Anfang September fand bei besten äußeren Bedingungen zum dritten Mal das Schirollerrennen in der klassischen Technik, organisiert vom Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) auf das Kitzbüheler Horn mit Ziel beim Alpenhaus statt. Es war dies ein Austriacup Langlauf Sommerbewerb und zugleich die Österreichische Bergmeisterschaft auf Schirollern.

Sieben Kilometer und 858 Höhenmeter

Die Jugendklassen starteten bei der Mautstelle beim Hof Sinn-eben, bei einer Streckenlänge von 5 km und einem Höhenunterschied von 636 Hm und die Klassen Junioren, Allgemein und Altersklassen nahmen die Strecke vom offiziellen Radstart beim Hof Höglern mit 7 km und 858 Hm in Angriff.

Sieg für Stadlober

In der Damenklasse siegte die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Peking Theresa Stadlober vom SC Sparkasse Radstadt in 40,59. Bei den Herren konnte sich Alexander Brandner vom SC Bischofshofen in einer Zeit von 37,13 in die Siegerliste eintragen. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die den Athletinnen und Athleten alles abverlangte. KA

Bilder: 1) Die Gewinner aller Klassen von den Junioren über die Allgemeine und weitere Altersklassen. In der Damenklasse gewann Theresa Stadelober (zweite von re.) in 40,59 Minuten. 2) Im klassischen Stil ging es mit Schirollern aufs Kitzbüheler Horn. Foto: K.S.C.