Obfrau wurde wieder bestätigt

Nachdem es in der letzten Wirkungsperiode des Ausschusses der Musikkapelle Kirchberg lediglich eine ordentliche Jahreshauptversammlung gab, konnte diese 2023 endlich wieder plangemäß durchgeführt werden.



Kirchberg | Am 13. Jänner bildete diese auch den offiziellen Schlusspunkt des Musikjahres 2022. Die Musikanten hatten sich zahlreich zur Versammlung eingefunden, ebenso die geladenen Ehrengäste – unter ihnen Bgm. Helmut Berger und Pfarrer Roland Frühauf.

Nach einem sehr positiven Jahresresümee der Obfrau und den erfreulichen Berichten des Kapellmeisters und weiterer Funktionäre wurden unter dem Vorsitz von Bgm. Berger die Neuwahlen durchgeführt. Der vorliegende Wahlvorschlag wurde vom anwesenden Gremium in allen Punkten einstimmig angenommen.



Elisabeth Sohm wurde auch für die kommende Funktionsperiode als Obfrau bestätigt, ebenfalls Thomas Gründhammer als Obfrau-Stv. Die musikalische Leitung bleibt bei Andreas Pöll als Kapellmeister mit Kathrin Sohm als Kpm.-Stv.

Ebenfalls in ihren Funktionen wiedergewählt wurden die weiteren Ausschussmitglieder Franz Mauracher (Kassier), Wolfgang Auinger (Schriftführer), Stefan Schipflinger (Notenwart) und Markus Pöll (Instrumentenwart). Patricia Schermer wechselt in das Amt der Schriftführer Stellvertreterin. Neu in den Ausschuss gewählt wurden: Raphael Aichhorn (Kassier-Stv.), Florian Bastl (Jugendreferent), Anna Lechner (Jugendref.-Stv.) und Markus Bastl (Zeugwart).



Bild: Bgm. Helmut Berger (l.) mit dem neuen Ausschuss: Markus Pöll, Kathrin Sohm, Stefan Schipflinger, Raphael Aichhorn, Andreas Pöll, Wolfgang Auinger, Elisabeth Sohm, Patricia Schermer, Thomas Gründhammer, Florian Bastl und Anna Lechner. Nicht im Bild: Franz Mauracher und Markus Bastl. Foto: MK Kirchberg