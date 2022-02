NightLife - Gestalte deine Party

Ideen WERKSTATT der Jugend - Eine Initiative von der HAK/HASCH Kitzbühel, dem Rotary Club Kitzbühel und dem Kitzbüheler Anzeiger.



Scrollen wir durch unsere Smartphones, entdecken wir womöglich zahlreiche Apps. Zugegebenermaßen sind manche recht hilfreich. Diese nutzen wir wöchentlich oder sogar täglich. Auf andere Apps hingegen könnte man auch verzichten.



Kitzbühel | Worauf wir allerdings hinaus möchten, ist etwas ganz anderes.

Nie wieder eine Party verpassen

Nehmen wir an, wir möchten an einem Samstagabend gemeinsam mit unseren Freunden feiern gehen. Aufgepasst, denn hier beginnt schon das Problem.

Wo steigt heute Abend eine mega Party? Und wen werde ich dort antreffen? Weißt du noch, die süße Blonde aus der Nachbarsklasse? Wahrscheinlich würdest du nie erfahren, wo sie am Wochenende mit ihren Freundinnen gerne feiern geht. Wie denn auch? Du hast dich schließlich nie getraut, sie anzusprechen.



Aber wie klingt das für dich? Ein einfacher Klick und sie ist auf deiner Freundesliste und du weißt, wo für dich die interessanteste Party steigt. Wann muss ich also wo sein, um auf gar keinen Fall etwas zu verpassen? Schließlich möchtest du nicht am nächsten Tag von deinen Freunden erfahren, was dir alles entgangen ist und dich ärgern.

Eine perfekte Lösung

Das musst du auch gar nicht mehr, denn schließlich würde ich dir das hier nicht alles erzählen, wenn wir nicht die perfekte Lösung für dich hätten. NightLife - eine Social Media Plattform, die dein Nachtleben zu einer unvergesslichen Party macht.

Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen: NightLife ist eine App, die auf deinem Smartphone auf gar keinen Fall fehlen darf. Felix Walpurgis

Bild: Erster grafischer Prototyp für die App von NightLife. Grafik/Foto: Felix Walpurgis