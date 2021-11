Neuwahlen bei den Trachtlern

Im Vereinsheim der Schützen fand kürzlich die 99. Jahreshauptversammlung des 1. Tiroler Trachtenvereins Landsturmgruppe 1809 Kitzbühel statt.



Kitzbühel | Obmann Andreas Obermoser berichtete von den Ausrückungen, Vereinstätigkeiten und Ausflügen der letzten zwei Jahre. Der Trachtenverein konnte im vergangenen Jahr elf Neuaufnahmen verzeichnen. Somit besteht der Verein aus insgesamt 203 Mitgliedern. Bei der Versammlung waren 52 Personen sowie 8 Ehrengäste, die am Ende Grußworte aussprachen, anwesend.

Zahlreiche Ehrungen

Gemeinsam mit Markus Nachtschatten, Landesobmann-Stellvertreter des Tiroler Landestrachtenverbandes und Obmann des Unterinntaler Trachtenverbandes, nahm Obmann Obermoser die Ehrungen der langjährigen Mitglieder vor. Insgesamt wurden 8 Trachtler und Trachtlerinnen für 25 bis 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Leo, Isabella und Theresa Moser sowie Elisabeth Obermoser erhielten den Latschenzweig in Bronze für 25 Jahre.



40 Jahre ist Max Schirmeisen bereits Mitglied der Trachtler. Paula und Gerhard Seewald sowie Hansjörg Mair freuten sich über den Latschenzweig in Gold für 50 Jahre. Obmann Obermoser bedankte sich an dieser Stelle bei seiner Frau Christina, bei Sonja Voithofer und bei Ehrenobmann Franz Gosch für die Organisation des 67. Unterinntaler Trachtenverbandsfestes, das anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Trachtenverein Kitzbühel im Juni 2019 in Kitzbühel stattfand.

Wahlvorschlag angenommen

Der Wahlvorschlag für den neuen Vorstand wurde von den Mitgliedern angenommen. Obmann bleibt Andreas W. Obermoser, als sein Stellvertreter fungiert wiederum Ehrenobmann Franz Gosch. Walter Würtl übergab als Hauptmann-Stellvertreter den Säbel an den neuen Hauptmann Hans Widmoser. Sonja Voithofer ist als Kassierin weiterhin mit Stellvertreterin Elfriede Wagner für die Finanzen zuständig. Neue Schriftführerin wird Anna Lena Obermoser mit Christina Obermoser als Stellvertreterin. Der Obmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und schloss mit den Worten: „Sitten und Trachten der Alten wollen wir erhalten.“

Bild: Der neugewählte Vorstand mit Anna Lena Obermoser, Sonja Voithofer, Hans Widmoser, Ehrenobmann Franz Gosch, Obmann Andreas W. Obermoser, Ehrenmitglied Walter Würtl, Christina Obermoser und Annemarie Gosch (v.l.). Foto: privat