Neun Medaillen für Jung-Touristiker

Der Tiroler Tourismus zeigte bei den juniorSkills Austria sein Können: Drei Gold- und sechs Silbermedaillen sowie der Staatsmeistertitel im Lehrberuf Koch konnten nach Hause gebracht werden.

Salzburg | Bei den Tourismus Staatsmeisterschaften, die in Salzburg über die Bühne gingen, konnten die Tiroler Gastronomie und Hotellerie wieder ihr Können zeigen. Bei den Staatsmeisterschaften ritterten die 81 besten österreichischen Tourismus-Lehrlinge in der Berufsschule Obertrum um die Titel in den Kategorien „Küche“, „Service“ und „Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in“.

Das Team Tirol holte in den Bereichen Service und Hotel- und Gastgewerbeassistenten jeweils drei Silbermedaillen. Die Tiroler Köche glänzten sogar drei Mal in Gold. Trotz der großen Konkurrenz konnten diese neun Medaillen nach Tirol geholt werden.

Damit nicht genug – Andreas Schwemberger vom „Alpenressort Schwarz“ in Mieming konnte auch den Staatsmeistertitel im Lehrberuf „Koch“ für sich entscheiden.

„Bilanz kann sich sehen lassen“

„Wir sind stolz auf die Leistungen des ‚Team Tirol‘ bei den Staatsmeisterschaften. Neun Medaillen und ein Staatsmeistertitel ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und zu der ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gratuliere“, freut sich Alois Rainer, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Tiroler Wirtschaftskammer.

„Solche Leistungen sind nur aufgrund des herausragenden Engagements der Lehrlinge möglich. Durch die höchste Ausbildungsqualität in den Tiroler Betrieben und Berufsschulen und durch die intensive Vorbereitung zum Wettbewerb konnte ein solch grandioses Ergebnis erzielt werden“, so Mario Gerber, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, abschließend.

Das erfolgreiche Tiroler Team mit seinen Trainern. Bei den juniorSkills Austria zeigten die heimischen Touristiker groß auf. Foto: WKO/Kolarik