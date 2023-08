Neuer Zubringer auf den Kogel

Im nächsten Jahr ersetzen die Fieberbrunner Bergbahnen den in die Jahre gekommenen Lift auf den Lärchfilzkogel. Gebaut wird eine 10-er-Kabinenbahn. Sie verläuft auf derselben Strecke.

Fieberbrunn | Sie galt als das schwebende Markenzeichen im Fieberbrunner Skigebiet – nach der nächsten Wintersaison wird jedoch die Gruppenumlaufbahn auf den Lärchfilzkogel abgebaut und wird zukünftig in Kanada fahren.

Im Sommer 2024 wird eine neue Doppelmayr-Einseilumlaufbahn gebaut. Die ferrariroten Kabinen werden die Gäste um einiges schneller auf den Berg bringen. Sie verfügen unter anderem über Panoramafenster.

Photovoltaikanlage auf den Stationsgebäuden

Die Stationsgebäude selbst werden alle mit Photovoltaikanlangen ausgestattet. Gleich bleibt der Streckenverlauf auf den Berg, die Fahrzeit wird knapp 8,5 Minuten betragen.

In Sachen Finanzierung gehen die Fieberbrunner übrigens ganz neue Wege. „Good

bye-hello!“ lautet die Devise der Fieberbrunner. Dabei geht es um die Einbindung von Einheimischen und Gästen in das Projekt. Die Bergbahnen haben ein Bürgerbeteiligungsprojekt ausgearbeitet. Wer ein Paket kauft, bekommt in den nächsten fünf Jahren Seilbahngutscheine mit 15 Prozent Rabatt. Die Investitionssumme wurde noch nicht veröffentlicht.

Die Eröffnung der neuen Bahn ist mit Dezember 2024 geplant.