Neue TVB-Führung im Pillerseetal

Seit 2012 war Bettina Geisl als Obfrau des TVB Pillerseetal an vorderster Front für die Geschicke der Region verantwortlich. Jetzt übergab sie das Amt an Markus Kogler.



Fieberbrunn | Bettina Geisl kann auf eine sehr bewegte Zeit als Funktionärin im TVB PillerseeTal zurückblicken, jetzt nahm die Fieberbrunnerin Abschied. Seit 2011 im Vorstand des Tourismusverbandes, übernahm sie vor elf Jahren die Obmannschaft. Wirtschaftlich harte Zeiten und viel Unruhe im Verbandsgebiet, verlangten Geisl viel ab.

Der Skigebietszusammenschluss mit Saalbach-Hinterglemm sowie 2017 die dritte Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen waren die ersten Herausforderungen. Trotz der schwierigen Zeiten gelang es Geisl gemeinsam mit dem Führungsteam, den Tourismusverband auf finanziell stabile Beine zu stellen. Bei der Neuwahl 2016 stellte sich Geisl erneut zur Wahl und wurde als Obfrau bestätigt.



Die Finanzkraft erheblich gesteigert

Die Einführung der elektronischen Gästekarte, das Mobilitätspaket mit der ÖBB, der Biathlon WM Pfad, der Advent am Pillersee oder die Bike Area Fieberbrunn zählen unter anderem zu den vielen Entwicklungen. Zudem wurde die Finanzkraft des Verbandes erheblich gesteigert. Eine der maßgeblichsten Errungenschaften war die Lösung des „gordischen Knotens“ – die Marketingkooperation Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Geisl schaffte es, die Partner aus Saalbach Hinterglemm und Leogang davon zu überzeugen, dass alle Orte und Betriebe der Region Pillerseetal gleichbehandelt werden. Der gewachsene Zusammenhalt sei bis heute stark spürbar, so Geisl.



Bettina Geisl freut sich auf neue Aufgaben

„Die Zeit beim Tourismusverband war für mich sehr prägend und lehrreich. Es war nicht immer ganz einfach, aber trotzdem habe ich diese Zeit sehr genossen. Ich durfte sehr viel erleben, hitzige Diskussionen führen, die aber schlussendlich meistens zu einem guten Ergebnis geführt haben, interessante Menschen kennenlernen und ein großartiges Netzwerk aufbauen“, so Geisl zum Abschied, „ich verabschiede mich als Obfrau mit einem lachenden Auge, da viel Gutes in den letzten Jahren passiert ist. Aber auch mit einem weinenden Auge, mir werden der regelmäßige Austausch und die Gespräche in den Gremien und dem TVB Team fehlen. Aber es warten nun neue Aufgaben auf mich, denen ich meine volle Aufmerksamkeit schenken möchte.“



Am vergangenen Freitag tagte der Aufsichtsrat und Vorstand des Tourismusverbandes Pillerseetal, um einen neuen Obmann aus seinen Reihen zu wählen. Das Amt des Obmannes wird ab sofort Markus Kogler, der bisher den Vorsitz im Aufsichtsrat bekleidete, ausüben. Im Vorstand stehen ihm weiterhin Andreas Kienpointner aus Waidring und Johann Eder aus Hochfilzen zur Seite. Anstelle von Markus Kogler rückt Johann Wörgötter aus Waidring in den Aufsichtsrat nach. Das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wird zukünftig Manfred Kals aus St. Ulrich bekleiden. KA

Bild: Verabschiedung von TVB-Obfrau Bettina Geisl mit Vorstand Andreas Kienpointner, Obmann Markus Kogler und Vorstand Johann Eder (v.l.). Foto: TVB Pillerseetal