Neue Mitglieder aufgenommen

Am Samstag, 9. April, konnte endlich die Vollversammlung der 65 Mitglieder starken Wintersteller Schützen-Kompanie abgehalten werden. Neuwahlen brachten Veränderungen in der Kompanieführung.



Kirchdorf | Obmann Hans Hinterholzer konnte, neben zahlreich erschienenen Kompaniemitgliedern, als Ehrengast GV Josef Wörgötter begrüßen.

In seinem Tätigkeitsbericht informierte er über etliche Ausrückungen auch in Kompaniestärke sowie coronabedingt nur als Abordnung bei diversen Veranstaltungen.

In den letzten zwei Schützenjahren mussten verdiente Mitglieder auf ihrem letzten Weg begleitet werden. Besonders ist hier dem langjährigen Fähnrich Isidor Zwischenbrugger sen. und Ehrenoberschützenmeister Harald Premm zu gedenken.



Als neue Mitglieder konnten die Marketenderin Anna Fankhauser sowie die Schützen Rene Hochkogler und Harti Isopp angelobt und aufgenommen werden. Langjährige, verdiente Mitglieder konnten besonders ausgezeichnet werden: Stefan Wörgötter wurde zum Ehrenoberleutnant, Wolfgang Hagsteiner sen. zum Ehrenleutnant und Ernst Daxauer zum Oberjäger befördert.



Die Neuwahlen brachten einige Veränderungen in der Kompanieführung. Dem wiedergewählten Obmann und Hauptmann Hans Hinterholzer stehen Oberleutnant Hans Bachmann, die Leutnants Reinhard Bergmann, Bernhard Haitzmann und Josef Seiwald zur Seite. Kassier Markus Fankhauser und Schriftführer Helmut Granegger wurden in ihrer Funktion bestätigt.

Bild: Die neuen Schützenmitglieder v.l.: Hauptmann Hans Hinterholzer, Fähnrich Isidor Zwischenbrugger, Schütze Rene Hochkogler, Marketenderin Anna Fankhauser und Schütze Harti Isopp mit Stefen Wörgötter. Foto: Hinterholzer