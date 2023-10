Neue Initiative: Coffee with Cops

Bei der neuesten Aktion der Bürgerbeteiligungsinitiative „GEMEINSAM.SICHER“ tauschen sich Polizei und Bevölkerung auf Augenhöhe über Anliegen, Probleme oder Alltägliches bei einer Tasse Kaffee aus.



Nächster Termin in Kirchdorf

Am Mittwoch, 4. Oktober, besteht vor dem Gemeindeamt in Kirchdorf von 8.30 bis 11.30 Uhr für die Bevölkerung die Möglichkeit, im Rahmen der neuen Initiative „Coffe with Cops“ bei einer zwanglosen Tasse Kaffee mit der Polizei in Kontakt zu treten. Durch einen unkomplizierten Austausch auf neutralem Boden sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut werden. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung soll Probleme und Fragen erkennen und lösen, Hemmschwellen abbauen, Beziehungen aufbauen und vertiefen, das Sicherheitsgefühl abfragen und verbessern – und den Menschen hinter der Uniform kennenlernen.



Weitere Termine im Bezirk Kitzbühel

Kirchberg: 6. Oktober, 13 bis 15 Uhr, Gemeindeamt.

Fieberbrunn: 11. Oktober, 8 bis 12 Uhr, Dorfplatz.

Kitzbühel: 11. Oktober, 13.30 bis 16 Uhr, Stadtgemeinde.

Kössen: 12. Oktober, 13.30 bis 16 Uhr, Gemeindeamt.

Brixen: 16. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr.

Hopfgarten: 17. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Tourismusverband.



wwww.gemeinsamsicher.at



Bild: Am Bahnhof in St. Johann fand der Auftakt der Veranstaltungsreihe „Coffee with Cops“ statt. Foto: LPD Tirol