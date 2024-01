Neue Hausärztin tritt Dienst zeitnah an

Die Oberndorfer Allgemeinmedizinerin Isabella Thurner-Dag hat sich nach 40 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In ihre Ordination wird bald eine Nachfolgerin einziehen.



Oberndorf | Dr. Isabella Thurner-Dag ist wohl das, was man landläufig als klassische Hausärztin bezeichnet. Generationen von Oberndorfern hat sie im Laufe ihrer 40-jährigen Tätigkeit als niedergelassene Ärztin behandelt, betreut und dabei das breite Spektrum der Allgemeinmedizin zur Anwendung gebracht. Der 29. Dezember war für sie, aber auch für ihre Patienten, daher sehr prägend: Es war der letzte Arbeitstag für Thurner-Dag, die sich mit Jahresende in den Ruhestand verabschiedete.



Dem vorausgegangen war die langwierige Suche nach einem Nachfolger für die vakante Kassenstelle. Für die Nachbesetzung engagierten sich nicht nur die scheidende Ärztin, sondern auch die Ärztekammer sowie die Oberndorfer Gemeindeführung. „Wir als Gemeinde haben sogar in österreichischen und deutschen Ärztezeitschriften inseriert und versucht, mit diversen Benefits, also mit der schönen Gegend, mit zugesicherter Unterstützung für Wohnen, Kinderbetreuung, ect, Bewerber anzulocken“, schildert Bürgermeister Hans Schweigkofler gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger. Auf die Inserate habe sich jedoch kein einziger Bewerber gemeldet, bedauert der Dorfchef. Umso erfreulicher ist nun, dass Anfang Dezember eine Medizinierin aus dem näheren Umkreis Kontakt aufgenommen und mittlerweile auch schon zugesagt hat.



Um wen es sich dabei handelt, will Schweigkofler derzeit noch nicht öffentlich preisgeben, sondern erst die laufenden Verfahren mit der ÖGK abwarten. So viel sei aber schon vorweg verraten: Die neue Hausärztin will mit 1. März die Ordination von Dr. Thurner-Dag übernehmen.

Einziger Wermutstropfen: Die Oberndorfer müssen die verbleibenden zwei Monate ohne hausärztliche Versorgung auskommen und die praktischen Ärzte in den Nachbargemeinden konsultieren. Insgesamt aber ist Bürgermeister Schweigkofler mit der Situation zufrieden. „In Zeiten des Ärztemangels ist es für Oberndorf ein großes Glück, dass die frei gewordene Kassenstelle nachbesetzt wird.“ Alexandra Fusser

Bild: Letzter Arbeitstag in der Ordination: Bgm. Hans Schweigkofler bedankte sich mit Oberndorf-Gutscheinen und Blumen bei Hausärztin Isabella Thurner-Dag und ihren Assistentinnen Sophie und Tina. Foto: Gemeinde Oberndorf