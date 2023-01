Neue Galerie in der Tischlerei

Jasmin Weber, Christian Gigg Haas und Florian Schluifer präsentieren auf 300 m2 über 40 großformatige, farbgewaltige Arbeiten der abstrakten Malerei, der Glas- und Objektkunst in einer äußerst sehenswerten Werkschau in der Tischlerei Klaus Pletzer.



Aurach | Da haben sie Großes geschaffen – neben den beeindruckenden, aussagekräftigen und lebendigen Werken lässt auch der Rahmen der neuen Ausstellungsfläche über der Tischlerei Klaus Pletzer staunen.

Jasmin Weber, renommierte Künstlerin und Lebensgefährtin des Hausherren, erzählt: „Ich habe die letzten zweieineinhalb Jahre für diese Ausstellung gearbeitet und wollte letztes Jahr schon etwas machen, aufgrund von Corona hat sich das verschoben.“ Die gebürtige Deutsche präsentiert hiermit ihre erste große Ausstellung in Österreich. „Ich bin der Liebe wegen hergezogen und dann kam die Idee, das hier so zu präsentieren.



Wir haben Wände eingezogen, die Lichtinszenierung organisiert - alles zusammen mit zwei weiteren Künstlern, Florian Schluifer und Gigg Haas.“ Die drei planen jährliche Werkschauen, „vielleicht auch mit Gastkünstlern, weil sich diese Location so anbietet“, so Jasmin Weber. Das Zusammenspiel der Werke der drei Kreativen ist äußerst spannend, die abstrakte Malerei von Jasmin Weber und Christian Gigg Haas harmoniert perfekt mit der Objekt- und Glaskunst des Kirchdorfer Designers und Künstlers Florian Schluifer. Große Kunst in großem Rahmen – es lohnt sich definitiv in der Pass-Thurn-Straße 49 einen Stopp zu machen – im Dachgeschoß der Tischlerei Pletzer erwartet den Besucher eine sehenswerte Sammlung moderner Kunst.



Bis Freitag, 6. Jänner, von 15 bis 18 Uhr ist noch geöffnet, zudem nach Absprache mit JW Art Gallery & Studio, Tel. 0664/1090463. Elisabeth Standl

Bild: 1) Künstler Christian Gigg Haas, Florian Schluifer und Jasmin Weber (von links).

2) „Konstrakte Kunst“ von Christian Gigg Haas, Abstrakte Malerei von Jasmin Weber mit Glasskulpturen von Florian Schluifer. Fotos: Elisabeth Standl