Neue Driving Range für Eichenheim

Feierstunde für passionierte Golfer und solche, die es noch werden wollen, am Golfplatz Eichenheim. Die neu errichtete Driving Range wurde in Betrieb genommen.



Kitzbühel | Eine Driving Range gab es am Golfplatz Eichenheim schon in der Vergangenheit. Investor Othmar Seidl sperrte sie vor wenigen Jahren zu, ließ sie aber neu errichten – an einem neuen Standort, wie Golfdirektor Dominik Kremper schilderte. Vor rund einer Woche wurde das neue Übungsgelände offiziell eröffnet, von Stadtpfarrer Michael Struzynski gesegnet und durch die Abschläge von Uschi Glas und Hansi Hinterseer, beide Ehrenmitglieder des GC Eichenheim, offiziell in Betrieb genommen.



Die Freude war groß unter den Geladenen, aber auch bei den Gastgebern und Hausherren. Othmar Seidl plant sogar schon eine Erweiterung der Bahn um 30 Meter: „Wir verhandeln gerade mit den Nachbarn“, berichtete er in seiner Eröffnungsrede. Bei der neuen Driving Range handelt es sich um eine hochmoderne Trackman-Übungsanlage mit Golfsimulatoren und acht überdachten Abschlagboxen. Sie wird ergänzt durch ein Pitching Areal und ein Putting-Übungs-Green.



Große Freude herrschte auch bei Dirk Iserlohe vor, dem Aufsichtsrat-Chef der Dorint Hotelgruppe, die das Hotel Grand Tirolia als Hommage-Hotel betreibt. Das Luxusresort, 2022 nach Umbauarbeiten wieder eröffnet, wird derzeit um 70 Einheiten erweitert. „Zusätzlich entstehen ein zweiter Spa-Bereich, ein Schwimmteich, ein Kino und ein Kinderland,“ schilderte Iserlohe. Darüber hinaus werde das Atrium neu gestaltet. Es soll Gästen wie Einheimischen künftig für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, auch regelmäßige Jazzabende seien geplant. Anberaumter Eröffnungstermin für die Um- und Zubauten des Luxushotels Grand Tirolia: Wintersaison 2024/25. Alexandra Fusser

Bild: Christian Vosseler, Uschi Glas, Michaela Gerg, Dirk Iserlohe (Dorint Hotelgruppe), Christa Kinshofer, Hansi Hinterseer und Joel Beckenbauer eröffneten das neue Übungsgelände am Golfplatz Eichenheim. Foto: Fusser