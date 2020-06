Näher. Echter. Neugieriger. Seit 1950

Diesen Freitag (Do. Feiertag Fronleichnam) finden Sie im Kitzbüheler Anzeiger folgende Themen:



- Initiative "Wir(t)schaffen es!" - mit Gewinnspiel

- Stadt Kitzbühel kauft Grund für Gewerbe an

- Am Areal "Eichenhalle" kommt Hotel, Handelsbetrieb und Therapiezentrum

- Optimistischer Blick vom Jakobskreuz

- Rätselraten um tote Ziegen

- Land Tirol präsentierte 230 Millionen Euro starke Konjunkturoffensive

- Bad-Restaurant "Panorama Badewelt" in neuem Glanz

- St. Johanner Gemeinderäte sehen Live-Übertragungen sehr kritisch

- KitzKongress startet wieder durch

- „Wir(t)schaffen es!“: Kitzbühels Wirtschaftskammerobmann Klaus Lackner im Interview

- Triassic Park: Tauch ein in die Urzeit

- Touristische Infrastruktur pflegen

- Sonderschau im Museum als Hommage an Ernst Insam & Rudi Uibo

- Trommeln, Tanzen, Drachenbauen

- Kirchbergs Gemeinderat stimmte gegen eine „Finanzspritze“ für Bürger und Firmen

- Ein öffentlicher „Defi“ in Aurach

- Familien- und Rätselseite

- Alko-Lenker krachte an Hauswand

- Nachhilfebedarf steigt weiter

- Umfangreiches Sicherheitskonzept könnte Trailrunning-Events im Bezirk ermöglichen



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.