Nachwuchs ist Herausforderung

Schon zur Tradition geworden ist die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Reith im Anschluss an die Cäcilienmesse.



Reith | Kapellmeister Bernhard Rabanser und Obmann Michael Jöchl präsentierten einen eindrucksvollen Jahresbericht, der von 86 Aktivitäten im abgelaufenen Musikjahr geprägt war. Davon waren 40 Proben und zwölf Teilproben, dazu kommen Ausrückungen und sonstige Veranstaltungen.



Die größte Herausforderung stellt derzeit die Nachwuchsförderung dar. Dazu wurde heuer im Frühjahr ein Tag der offenen Tür veranstaltet, zu dem die Volksschulkinder mit ihren Lehrerinnen eingeladen wurden. „Diesen Tag wollen wir Schritt für Schritt weiterführen“, erklärt Michael Jöchl und hofft, dass sich wieder mehr Kinder entschließen, ein Instrument zu erlernen.



Die Jahreshauptversammlung wurde auch genutzt, um besonders fleißige Musiker vor den Vorhang zu bitten. Manfred Jöchl kann auf eine 100-prozentige Beteiligung stolz sein, bei der Jugend schaffte es Simone Schwabl, die seit heuer die Musikkapelle verstärkt, unter die Besten. Generell wurde an die Musiker appelliert, fleißig an den Proben und Veranstaltungen teilzunehmen.



Da im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen, kündigte Kapellmeister Rabanser an, sich bis Ende April zu überlegen, ob er weitermachen wolle. Unzufrieden zeigte er sich mit dem Probenbesuch und den kurzfristigen Absagen vor dem Konzert. „Ich hoffe, dass alle an einem Strang ziehen, dann können wir Bernhard umstimmen“, gibt Obmann Jöchl die Marschrichtung vor. Dass sich das Vereinsleben in den letzten Jahren verändert hat, bestätigen auch die Ehrengäste in ihren Grußworten. Die Bedeutung der Musikkapelle für das Dorfleben ist aber unbestritten und so hofft man, dass die Führungsmannschaft auch im kommenden Jahr weitermachen wird.

Bild: Kapellmeister Bernhard Rabanser (l.) und Obmann Michael Jöchl (r.) gratulieren den fleißigsten Musikanten Manfred Jöchl und Simone Schwabl. Foto: Mühlbacher