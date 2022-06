Musikschüler zeigten ihr Können

Im Juni haben am Ende des Musikschuljahres die Musikschüler aller Altersgruppen ihren großen Auftritt. Im Rahmen der Schlusskonzerte zeigen sie Talent und Können.



Oberndorf, Kirchdorf | Sich vor Publikum zu präsentieren, im Scheinwerferlicht zu stehen und das Erlernte zu zeigen, ist ein wichtiger Teil der Musikschulausbildung – die angesichts der Auswahl an Instrumenten große Vielfalt bietet und auch eine Gesangsausbildung beinhaltet. Im Rahmen der Abschlusskonzerte werden die Urkunden der abgelegten Übertrittsprüfungen in Bronze, Silber und Gold überreicht.



Im Kirchdorfer Dorfsaal musizierten kürzlich Schüler der Klassen: Adi Brünoth (Klarinette), Christoph Dötllinger (Steirische Harmonika), Angelika Fahringer (Klavier), Sylvia Gruschina (Horn), Edith Mallaun (Harfe, Klavier), Alexa Moser-Penz (Blockflöte), Mirjam Schipflinger (Harfe), Andreas Wörter (Trompete), Jin Hyung Yoon (Cello) und Brigitte Zimmermann (Klavier).



Auch in Oberndorf war die Aula der Volksschule gut besucht, es musizierten Musikschüler der Klassen: Liane Degiampietro (Querflöte), Christoph Döttlinger (Steir. Harmonika), Sylvia Gruschina (Horn), Josef Hofer (Tuba, Posaune), Irina Kostner (Blockflöte), Edith Mallaun (Harfe), Martin Mallaun (Zither), Manfred Opperer (Trompete, Flügelhorn), Mirjam Schipflinger (Harfe), Rudolf Sandbichler (Gesang), Nadja Schmid (Gitarre), Hannes Tipelius (Saxophon) und Bernhard Winkler (Querflöte); Klavierbegleitung: Mariela Rabl-Konstantinova. Roswitha Wörgötter

Bilder: 1) Johanna Strasser und Jakob Strasser begeisterten mit Irish Breath in Kirchdorf.

2) In Oberndorf intonierten Max Wenigwieser und Hannes Nothdurfter Volkslieder. Fotos: Wörgötter