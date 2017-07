Musik aus allen Himmelsrichtungen

Kirchberg | Brixentaler Bezirksmusikfest anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Kirchberger Musikkapelle. Mehr als nur ein Geburtstagsständchen erhielt die Kirchberger Musikkapelle anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums im Rahmen des Brixentaler Bezirksmusikfestes. Bildergalerie Umzug



Die Feierlichkeiten fanden schließlich am Sonntag mit einem wahren „Hochamt“ der Musik ihren krönenden Abschluss. Nicht nur die Kapellen des Musikbezirkes Brixental und die örtlichen Vereine entboten dabei ihre Referenz, sondern gleich auch noch einige Gruppen, die beim ebenfalls in Kirchberg stattfindenden Musikkapellentreffen teilgenommen haben. Elisabeth Galehr



Foto: Im Rahmen des Festaktes wurden Peter Waler (MK Kelchsau, 3.v.l.) und Karl Markl (MK Jochberg, l.) mit der Verdienstmedaille in Gold für 55 Jahre gewürdigt, Josef Pfisterer (MK Aurach, 2.v.l.) für 50 Jahre. Das Verdienstabzeichen in Grün erhielt Josef Reiter (Bezirksverband). LR Palfrader und Bezirks-Kpm. Toni Vötter (r.) gratulierten.