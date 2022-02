Musik-Tipp

Brixental | Mit „Zitronenfalter“ haben Romana (21) und Eva (23), besser bekannt als das Duo „Hand aufs Herz“, ihre bereits vierte Single veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit ihrem Produzenten Manu Stix und dem Texter Beni Hafner ist eine gefühlvolle Nummer mit Ohrwurm-Charakter entstanden.



Über ein Jahr lang lag der Song bereits in der Schublade, bevor Romana und Eva ihn rechtzeitig zum Valentinstag und zum anstehenden Frühlingsbeginn herausgeholt haben. Auch live wird „Zitronenfalter“ öfter zu hören sein: „Wir umrahmen oft Hochzeiten und wollten endlich auch ein selbst geschriebenes Lied singen können. Deshalb bedeutet uns dieser Song besonders viel“, so Romana über die Neuveröffentlichung. „Zitronenfalter“ ist ein Lied für alle, die das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch kennen: „Für uns steht der verschluckte Zitronenfalter symbolisch dafür, dass plötzlich jemand kommt, der einem alle Gefühle durcheinanderwirft.“



Die neue Single von „Hand aufs Herz“ ist seit vergangenem Freitag in allen Download- und Streamingplattformen erhältlich. Der Song ist nach „Dahoam is nur a Gfühl“, „Weihnachten als Kind“ und „Ohne Flügel fliang“ bereits die vierte Produktion der beiden Brixentalerinnen mit Manu Stix.flopi

Bild: Große Gefühle gibt es mit der neuen Single „Zitronenfalter“ vom Duo „Hand aufs Herz“ aus dem Brixental. Foto: Katharina Beihammer Photography