Mitgliedsbeitrag wurde erhöht

Kürzlich hielt die Schützenkompanie „Johann Georg Angerer“ Hopfgarten in der Salvena ihre Jahreshauptversammlung ab.



Hopfgarten | Hauptmann Josef Erharter konnte dazu u.a. Bgm. Paul Sieberer, Pfarrer Sebastian Kitzbichler, den Kommandanten des Winterstellerbataillons, Major Hans Hinterholzer und Ehrenhauptmann Josef Pockenauer begrüßen.



Die Kompanie rückte neunmal in voller Stärke und zweimal mit Abordnungen aus. 39 Aktivitäten stehen in der Bilanz. Hervorzuheben ist die Ausrückung zum 90. Geburtstag des Ehrenmitgliedes Karl Huber. Auch wurde wieder das Schützenschnurschießen durchgeführt, bei dem Sebastian Astner die Voraussetzungen für die Goldene Schützenschnur zum dritten Mal erfüllte.



Der Kassier berichtete über einen deutlichen Rückgang des Kassastandes, bedingt durch Ausgaben in Höhe von rund 8.000 Euro allein für Trachtenbeschaffung. Hauptmann Erharter stellte daher den Antrag an die Versammlung, den seit über 20 Jahren gleich gebliebenen Mitgliedsbeitrag zu erhöhen und zwar von derzeit 15 auf 25 Euro. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Die Kompanie hat ein Ehrenmitglied, zwei Ehrenoffiziere, sechs Marketenderinnen, 47 aktive und zwei inaktive Schützen und 39 unterstützende Mitglieder, gesamt 94 Mitglieder. Rund die Hälfte ist unter 30 Jahre alt.



Martina Zimmermann erhielt für ihre 10-jährige Mitgliedschaft die Katharina-Lanz-Medaille des Bundes, Anna Sieberer die Marketenderinnenbrosche des Bataillons Wintersteller für fünfjährige Mitgliedschaft. Martin Altenberger erhielt für seine 15-jährige Mitgliedschaft die Haspingermedaille des Bundes.



Ehrenhauptmann Josef Pockenauer widmete sich in seiner Rede dem inneren Aufbau und den Organen des Bundes der Tiroler Schützenkompanien. KA

Bild: Mjr. Hans Hinterholzer, Anna Sieberer, Josef Pockenauer, Martina Zimmermann, Matthias Fuchs, Martin Altenberger, Josef Erharter, Bgm. Paul Sieberer, Pfarrer Sebastian Kitzbichler und Klaus Treichl (von links). Foto: Schützenkompanie