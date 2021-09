Mit richtigem Training zu fitterem selbst!

Sie wollen Ihrem Alltag entfliehen? ORF-Persönlichkeit und Fitnesscoach Ronny Reisenbauer sorgt von Donnerstag, 30. September bis Sonntag, 3. Oktober im Lebenberg Schlosshotel für ein starkes Programm.



Kitzbühel | Dann heißt es: Körper & Geist etwas Gutes tun. Regenerieren und Auspowern für ein neues Ich. Regeneration und Auspowern widerspricht sich? Nicht mit diesem Workshop.



Functional Training und Yin Yoga sorgen schnell für eine Wohlfühl- und Fitness-Basis. Von einem Get2gether am Donnerstag bis hin zu vielfältigen Sportprogrammen und gemeinsamen Abendessen mit Energy Cuisine, ist alles gesorgt.



Kitzbüheler Anzeiger verlost zwei Packages

Der Anzeiger verlost zwei Plätze für diesenWorkshop inklusive Übernachtung. Senden Sie ein E-Mail (Telefonnummer nicht vergessen) an gewinnspiel@kitzanzeiger.at.



„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“ - Goethe

Schnell sein lohnt sich für das exklusive Event. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 limitiert.

Programmablauf

Donnerstag: individuelle Anreise, ab 19 Uhr Get2gether im Kaminzimmer, anschl. Dinner.

Freitag: ab 8 Uhr gemeinsames Frühstück, Functional Training, Yin Yoga; ab 19 Uhr Health Talk im Kaminzimmer, anschl. Abendessen.

Samstag: ab 8 Uhr gemeinsames Frühstück, Functional Training, Yin Yoga; ab 19 Uhr Meditation und Mindset im Kaminzimmer, Abendessen.

Sonntag: ab 9 Uhr individuelles Frühstück, Vertical Up.