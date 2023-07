Mit Profi-Tipps zum sportlichen Ziel

Die Hopfgartenerin Angelika Kirchmaier zählt zu den bekanntesten Ernährungsexperten Österreichs. In ihrem neuesten Buch verhilft sie Freizeitsportlern mit „xunder“ Ernährung zu Leistungssteigerung und mehr Wohlbefinden.



Hopfgarten | Man kennt sie als ORF-Radio-Tirol-Ernährungsexpertin und als Bestsellerautorin. Sie ist darüber hinaus eine gefragte Referentin für Seminare, Kongresse und Tagungen. Als Dozentin ist sie unter anderem an der Medizinischen Universität in Wien, an der Donau Universität in Krems sowie an den Krankenpflegeschulen Kufstein und St. Johann tätig.



Ernährung meist nicht sporttauglich

Mit Hochschulabschlüssen in Klinischer Ernährungsmedizin, in Sport und Ernährung sowie Gesundheitswissenschaften und einer Reihe von Zusatzausbildungen ist Angelika Kirchmaier eine Kapazität im Fachgebiet Ernährungswissenschaften und Sport. In ihrem Heimatort Hopfgarten betreibt sie seit mehr als 20 Jahren eine Praxis für ernährungsmedizinische Therapien und Ernährungsberatung.



Dort arbeitet sie vorwiegend mit kranken und immunschwachen Menschen, wird aber auch zunehmend von Spitzensportlern konsultiert, denen sie durch gezielte und gesunde Ernährung zur Leistungssteigerung verhilft. Auch immer mehr Freizeitsportler nehmen mittlerweile Kirchmaiers Beratungen in Anspruch. Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Grundernährung zumeist alles andere als sporttauglich ist, schildert Angelika Kirchmaier im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger.



Ihr jüngstes Buch „Ernährung und Sport“, das sie kürzlich im voll besetzten ORF Landesstudio Tirol präsentierte, richtet sich vorwiegend an den Breitensport. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit namhaften Experten. Die häufigsten Fragen der Klienten rund um die richtige Ernährung und das perfekte Training werden darin beantwortet.



Bier nach dem Sport hemmt Regeneration

Neben Basiswissen wird in dem Ratgeber auch mit einschlägigen Mythen aufgeräumt. „Nahrungsergänzungsmittel, wie etwa Magnesium und Sport-Gels, aber auch einseitige Diäten bringen nicht den gewünschten Erfolg“, erläutert Kirchmaier. Das beliebte Weißbier nach der Skitour oder die Chiasamen im Müsli seien keine Wunderwaffen. „Alkohol nach dem Training hemmt die Regeneration des Körpers drei Tage lang, Chia-Samen kann der menschliche Körper nicht verdauen.“ Auch der Sport mit Kindern und alternative Ernährungsformen werden thematisiert. Proteindrinks nach dem Fitnessstudio? Für die Expertin ein Tabu. „Muskeln wachsen nicht durch Eiweißsaft‘ln, sondern durch die richtige Kombination von Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchten mit Ei, Milch oder Fisch“, klärt Kirchmaier auf. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht: „Grießbrei, Karoffelpüree oder Linsensuppe mit Brot haben alles, was der menschliche Körper vor und nach erbrachter Leistung benötigt.“

Gewinnspiel: Der Anzeiger verlost Bücher

Kitzbühel | „Ernährung und Sport - Die häufigsten Fragen von Experten beantwortet“ ist ein kompaktes Handbuch rund um gesundes Essen und Trainieren. Das jüngste Buch von Angelika Kirchmaier ist an Freizeitsportler gerichtet. Es entstand in Zusammenarbeit mit dem Kitzbüheler Sportwissenschaftler Heinz Bédé-Kraut, dem Sportpsychologen Ronald Newerkla und der Sportwissenschaftlerin Corinna Welser; 216 Seiten, erschienen im TyroliaVerlag.

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost mehrere Exemplare unter GEWINNSPIELE

Bilder: Buchpräsentation mit den Autoren Heinz Bédé-Kraut, Corinna Welser, Angelika Kirchmaier sowie Moderator Christoph Rohrbacher (von links).

Die Hopfgartenerin Angelika Kirchmaier ist eine Kapazität im Fachgebiet Ernährung und Sport. Kürzlich präsentierte sie ihr 20. Buch. Foto: Trinkl