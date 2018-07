Mit PKW in Waldstück abgestürzt

Kirchberg | Ein 19-jähriger deutscher Staatsangehöriger lenkte am heute in den frühen Morgenstunden im alkoholisiertem Zustand seinen PKW auf dem Schergrubweg in Kirchberg talwärts. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrzeuglenker von der Straße ab und stürzte, sich einmal überschlagend, in das dortige, steile Waldstück, wo das Fahrzeug auf dem Dach zu liegen kam. Der 19-Jährige erlitt bei diesem Unfall leichte Verletzungen und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Der junge Mann wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert und dort ambulant behandelt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.