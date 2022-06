Mit Lebensfreude in den Sommer

Voller Motivation starten die Kitzbüheler Betriebe mit ihren Teams in die diesjährige Sommersaison. Wieder mit dabei ist die Veranstaltungsreihe „Pura Vida“.



Kitzbühel | Kitzbühel startete bereits 2021 in Zusammenarbeit mit der „next generation“ und teilnehmenden Partnern das co-kreative Veranstaltungsformat Pura Vida. Dieses Konzept war auch das erste aus dem im März 2021 begonnenen Markenbildungsprozess von Kitzbühel Tourismus. Nach einem erfolgreichen Start wird Pura Vida Kitzbühel auch in diesem Jahr an den Donnerstagabenden im Juli und August in der Kitzbüheler Innenstadt mit Kreativität, Kultur und Kulinarik fortgesetzt: Yoga im Park, Kinderprogramm, Straßenkunst und Musik zählen zu den wöchentlichen Highlights - ein neu kreierter Sommerdrink 2022 inklusive.

Kultur Cafe hat nun geöffnet

Seit Mitte April dieses Jahres ist das KC 750 – Kultur Café Kitzbühel, der Treffpunkt für Junge und Junggebliebene, geöffnet. Neben der Gastronomie stehen vor allem kleine Konzerte, Lesungen, Workshops und Spieleabende auf dem Programm. Der Gastgarten im Stadtpark lädt zum Austausch und Verweilen ein.

Bild: Flanierend die Sommer-Neuheiten in der 750 Jahre alten Innenstadt entdecken. Foto: Kitzbühel Tourismus