Millioneninvest für „Wonnda“

Das Start-up „Wonnda“, bei dem der Kitzbüheler Oliver Allmoslechner als Co-Gründer an Bord ist, kann sich über ein namhaftes Investment freuen.



Kitzbühel, Berlin | Wie kürzlich bekannt wurde, konnte das Unternehmen ein Investment von einer Million Euro an Land ziehen. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich u.a. der belgische Venture Capital Fonds Pitchdrive und IBB Ventures aus Berlin sowie weitere Business Angels aus der europäischen Startup-Szene.



Die Finanzspritze wird „Wonnda“ in den Ausbau der Plattform stecken, wie Allmoslechner gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger erläutert: „Wir wollen jetzt neue Mitarbeiter einstellen.“ Das Start-up bringt Marken und Hersteller zusammen, wie der Kitzbüheler ausführt: „Die meisten Firmen sourcen ihre Produktion an Lohnhersteller aus. Diese sind aber schwierig zu finden. Der klassische Weg ist über eine Messe. Das ist in der Zeit der Digitalisierung aber natürlich nicht mehr zeitgemäß. Wonnda ist hier die passende Plattform.“



Wonnda wurde Anfang 2022 von Martin Ditzel und Oliver Allmoslechner gegründet.

Elisabeth Galehr

Bild: Oliver Allmoslechner (l.) und Martin Ditzel gründeten das Unternehmen Anfang 2022 – jetzt konnten sie weitere Investoren an Land ziehen. Foto: Johanna Wittig