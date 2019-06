Mehr als 3.000 junge Kicker im Bezirk

Bezirk | Die Vorbereitungen auf den Cordial Cup und das 10-Jahr-Jubiläum des Girls Cups vom 7. bis 10. Juni laufen derzeit auf Hochtouren. Auch in Sachen Liveübertragung: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehr als 188.000 Online-Zusehern werden auch die Finalspiele live auf Goal.com übertragen.

Mehr als 188.000 Zuschauer im deutschsprachigen Raum verfolgten im vergangenen Jahr auf dem Online-Fußballportal Goal.com die Finalspiele des Cordial Cups. Ein weiterer Meilenstein in der Vermarktung des bestbesetzten Fußball-Nachwuchsturniers in Europa: „Die Liveübertragung auf Goal.com haben im deutschsprachigen Raum 146.027 Personen aus Deutschland, 33.990 Personen aus Österreich und 8.379 Personen aus der Schweiz verfolgt. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können und die uns mit Stolz erfüllen“, erklärt Livestream-Koordinator und PR-Verantwortlicher Stefan Steinacher. Und auch für die diesjährige Turnierauflage von 7. bis 10. Juni konnten die Verantwortlichen von Goal.com in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst DAZN wieder als Partner des renommierten Fußballnachwuchs-Turniers in den Kitzbüheler Alpen gewonnen werden. Gezeigt werden die Finalpartien der U11, U13 und U15-Burschen sowie das Endspiel des Cordial Girls Cup.

Beeindruckende Zusammenarbeit

Nicht nur hinsichtlich Internationalisierung, sondern auch unter dem Aspekt der Zusammenarbeit der Tourismus- und Fußballverbände ist der Cordial Cup ein Vorzeigeprojekt. Für das Turnier ziehen fünf Tourismusregionen an einem Strang. Über 6.000 Turnierbesucher füllen am Pfingstwochenende 90 Hotels in der Region. „Es sind nicht nur die Teilnehmer, die diese Veranstaltung prägen und auszeichnen – es sind auch die Veranstalter und das Miteinander, die dieses Fußballfest zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen und den Cordial Cup seit jeher auszeichnen“, erklärt Stefan Astner, Geschäftsführer der Ferienregion Hohe Salve.

Highlights des Programms

Freitag, 7. Juni: 19.30 Uhr Ortszentrum Kirchberg: Musikalische Unterhaltung und Einstimmung auf die Eröffnungsfeier; 20 Uhr: Feierlicher Einzug der teilnehmenden Mannschaften ins Fußballstadion Kirchberg; 20.30 Uhr: Beginn Eröffnungsfeier.

Samstag, 8. Juni: 9.15 Uhr: Beginn der Vorrundenspiele; 9.15 Uhr Eröffnungsspiel Cordial Girls Cup Hopfgarten (Ehrenanstoß durch Nicole Billa, österr. Nationalteamspielerin)

Sonntag, 9. Juni: 9.15 Uhr: Zwischenrunden- und Platzierungsspiele auf allen Spielplätzen; 14 Uhr: Spiel um Platz 3 und 4 Girls Cup in Hopfgarten; 14.45 Uhr Spiel um Platz 3 u. 4 U 11 in Hopfgarten; 15.15 Uhr: Finale: U 11 in Hopfgarten; 16 Uhr Finale: U 13 in Hopfgarten; 16.45 Uhr Finale: U 15 Girls Cup in Hopfgarten; 17.30 Uhr Finale: U 15 in Hopfgarten; 18.30 Uhr Siegerehrung. Foto:AS Photography