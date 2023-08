Medaille für besondere Verdienste

Am Hohen Frauentag zeichneten die Verantwortlichen des Landes Tirol heuer wieder zahlreiche Menschen für ihre Verdienste aus.

„Viele der heute Geehrten haben den Großteil ihres Lebens ehrenamtlich für die Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Das waren und sind unzählige Stunden, die wertvoll und unbezahlbar sind. Mehr denn je brauchen wir das Miteinander“, so Tirols Landeshauptmann Anton Mattle im Rahmen der feierlichen Verleihung am 15. August in der Innsbrucker Hofburg.

Insgesamt überreichte er an diesem Tag 117 Verdienstmedaillen, 20 Lebensrettungsmedaillen und zahlreiche weitere Urkunden sowie zehn Berechtigungen in Zukunft die Bezeichnung „Erb-

hof“ führen zu dürfen. Unter den Ausgezeichneten sind auch zwei Frauen und elf Männer aus dem Bezirk Kitzbühel, die sich viele Stunden ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinschaft gestellt haben oder – wie Peter Dablander und Hannes Lechner – im vergangenen Jahr zu Lebensrettern wurden.