Margarete Klingler ist neue Obfrau

Am 30. 03. 2023 fand im Hotel Kaiserhof, Kitzbühel die Generalversammlung der Meistergilde statt.



Kitzbühel | Obmann Viktor Huber verabschiedete sich mit den Worten: „Marke bedeutet Werte - und Leistungsversprechen. Kitzbühel und die Meistergilde als Marke haben internationale Strahlkraft. Dies muss immer weiterentwickelt werden.“



Anschließend wurde dem Wahlvorschlag von allen anwesenden Mitgliedern zugestimmt. Der neue Vorstand nahm die Wahl dankend an und Margarethe Klingler, die neue Obfrau der Meistergilde bedankte sich bei Viktor Huber für die guten Ideen und Umsetzungen als Obmann und beim gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Die Meistergilde Kitzbühel hat eine neue Spitze: Obfrau Margarete Klingler, Obfrau-Stellvertreter Ing. Thomas Seidl, Kassier Hermann Lechner, Kassierstellvertreter Jakob Frauenschuh, Schriftführer Michael Kofler, Schriftführerstellvertreter Gilbert Gamper. An dieser Stelle gilt auch ein Dank an Gilbert Gamper, der nach 13 Jahren die Tätigkeit als Schriftführer nunmehr als Stellvertreter einnimmt.



Danke an Viktor Huber

Ein herzliches Willkommen an Obfrau Margarete Klingler und ein großes Dankeschön an Viktor Huber für seinen unermüdlichen Einsatz für die Meistergilde Kitzbühel.

Bild: Vordere Reihe von links: Michael Kofler, Margarete Klingler, Ing. Thomas Seidl

hintere Reihe von links: Jakob Frauenschuh, Hermann Lechner, Gilbert Gamper

Foto: J.Pancheri